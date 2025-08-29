बाड़मेर में काली कमाई से ऐशो-आराम की जिंदगी जीते थे तस्कर, खरीदा घर-लग्जरी वाहन और फ्लैट, सब कुछ फ्रीज



जिला पुलिस अधीक्षक नरेन्द्र सिंह मीना ने बताया कि पुलिस मुख्यालय जयपुर, महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर रेंज के निर्देशानुसार मादक पदार्थ तस्करी में लंबे समय से लिप्त अपराधियों की अवैध संपत्ति फ्रीज करने के संबंध में जिला पुलिस ने कार्रवाई की। हार्डकोर तस्कर गोरधनराम निवासी मातासर भुरटिया, श्याम सुंदर सांवरिया निवासी सोमारड़ी, जसवंत उर्फ जसराज उर्फ जसु पुत्र रतनाराम जाट निवासी बायतु पनजी हाल बलदेव नगर बाड़मेर के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 एफ (2) के तहत कार्रवाई करने के लिए प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी, प्रशासक ने भारत सरकार को भेजे।