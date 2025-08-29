बाड़मेर में काली कमाई से ऐशो-आराम की जिंदगी जीते थे तस्कर, खरीदा घर-लग्जरी वाहन और फ्लैट, सब कुछ फ्रीज

बाड़मेर: जिला पुलिस ने गुरुवार को पहली बार एक साथ तीन मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित संपत्ति को फ्रीज किया गया। फ्रीज किए आवासीय भवन, प्लॉट, वाहनों की अनुमानित कीमत 2.50 करोड़ रुपए है। तस्करों ने अपनी काली कमाई से आलीशान भवन बना लिए थे। लग्जरी गाड़ियां खरीद रखी थी।
जिला पुलिस अधीक्षक नरेन्द्र सिंह मीना ने बताया कि पुलिस मुख्यालय जयपुर, महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर रेंज के निर्देशानुसार मादक पदार्थ तस्करी में लंबे समय से लिप्त अपराधियों की अवैध संपत्ति फ्रीज करने के संबंध में जिला पुलिस ने कार्रवाई की। हार्डकोर तस्कर गोरधनराम निवासी मातासर भुरटिया, श्याम सुंदर सांवरिया निवासी सोमारड़ी, जसवंत उर्फ जसराज उर्फ जसु पुत्र रतनाराम जाट निवासी बायतु पनजी हाल बलदेव नगर बाड़मेर के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 एफ (2) के तहत कार्रवाई करने के लिए प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी, प्रशासक ने भारत सरकार को भेजे।
इस पर सपूर्ण दस्तावेज का विश्लेषण कर तीनों अपराधियों के करीब 3 करोड़ रुपए की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को फ्रीज करने के आदेश दिए गए। इसकी पालना में पुलिस ने इनके सरहद मातासर भुरटिया, सोमारड़ी, बलदेव नगर बाड़मेर में कार्रवाई की। करीब 2.50 करोड़ की अर्जित संपत्ति में तीन आवासीय भवन, दो भूखंड, एक-एक स्कॉर्पियो, टवेरा, ट्रैक्टर बोलरो वाहन को फ्रीज किया।
थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा दीप सिंह मय टीम ने हार्डकोर अपराधी श्याम सुंदर सावरिया पुत्र लाधुराम विश्नोई निवासी सोमारड़ी पुलिस थाना सेड़वा के खिलाफ कार्रवाई की। तस्करी की राशि से उसने गांव सोमारड़ी में आलिशान भवन बनाया। चार वाहन खरीदे।
काले धन को सफेद करने का प्रयासरत था। पुलिस ने करीब 90 लाख रुपए की अवैध अर्जित संपत्ति से बनाए आवासीय भवन, एक-एक स्कॉर्पियो, टवेरा, ट्रैक्टर, बोलरो को फ्रीज किया गया है। अपराधी के विरुद्व 13 प्रकरण दर्ज हैं।
उप निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना मनोज सामरिया मय टीम ने हार्डकोर अपराधी जसवंत उर्फ जसराज उर्फ जसु पुत्र रतनाराम जाट निवासी बायतु पनजी हाल बलदेव नगर, बाड़मेर के खिलाफ कार्रवाई की। जसवंत ने बलदेव नगर में पत्नी के नाम एक आलीशान भवन बनाया है। दो रहवासी प्लॉट खरीदे। बलदेव नगर करीब एक करोड़ रुपए संपत्ति एक आवासीय भवन व दो प्लॉट फ्रीज किए। अपराधी के विरुद्व 10 प्रकरण दर्ज हैं।
थानाधिकारी पुलिस थाना नागाणा जमील खां मय टीम ने मादक पदार्थ तस्करी में लंबे समय से सक्रिय हार्डकोर अपराधी गोरधनराम पुत्र डुंगराराम जाट निवासी मातासर भुरटिया पर कार्रवाई की। गोरधनराम के गांव में बनाए एक आलिशान भवन को फ्रीज किया। इसकी अनुमानित कीमत करीब 60 लाख रुपए है। अपराधी के खिलाफ 7 प्रकरण दर्ज हैं।