SI Recruitment Cancelled: जैसलमेर में 7 उपनिरीक्षकों को उतारनी पड़ेगी वर्दी, इस साल मिली थी नियुक्ति



बता दें कि यह भर्ती परीक्षा राज्य में 859 पदों के लिए आयोजित की गई थी। शुरुआत से ही पेपर लीक की खबरों ने परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए थे। जांच में कई ट्रेनी एसआई पकड़े गए थे, जिससे चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लग गया। कोर्ट ने भी यह स्पष्ट किया कि चयनित और अन्य अभ्यर्थियों के बीच निष्पक्षता बनाए रखना अब संभव नहीं है।