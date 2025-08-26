Barmer: नाकाम प्रयास और खोखली पैरवी के चलते हजारों करोड़ बर्बाद, गिरल का पावर प्रोजेक्ट 9 साल से धूल फांक रहा



गिरल पावर प्लांट को वर्ष 2016 में बंद किया गया, उस वक्त प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। उस समय विपक्ष में रही कांग्रेस ने प्लांट को लेकर आंदोलन और बड़े-बड़े वादे किए। लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में आई, तो खुद प्लांट बेचने की कवायद शुरू की। खरीददार भी आए, मगर सरकार फिर भी बेच नहीं पाई। अब एक बार फिर से भाजपा की सरकार है। निविदाएं निकाली गई, फाइलों में चर्चाएं भी हुई, लेकिन नतीजा वहीं है।