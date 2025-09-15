Patrika LogoSwitch to English

बाड़मेर

खौफनाक अंत: 600 KM दूर से आई थी मोहब्बत में, मिली मौत…अध्यापक ने की प्रेमिका की हत्या, शव ड्राइविंग सीट पर रखा

बाड़मेर शहर के पास सदर इलाके में फेसबुक दोस्ती का मामला खौफनाक हत्याकांड में बदल गया। झुंझुनूं की 37 वर्षीय मुकेश कुमारी की हत्या के बाद पुलिस ने आरोपी सरकारी टीचर मानाराम (38) को हिरासत में लिया है।

बाड़मेर

Arvind Rao

Sep 15, 2025

Barmer Government Teacher Kills Female Friend
Barmer Government Teacher Kills Female Friend (Patrika Photo)

Barmer Crime: बाड़मेर शहर के पास सदर इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। झुंझुनूं की 37 वर्षीय मुकेश कुमारी की हत्या के बाद पुलिस ने आरोपी सरकारी टीचर मानाराम (38) को हिरासत में लिया है। महिला का शव उसकी ही कार की ड्राइविंग सीट पर मिला। पुलिस के अनुसार, मुकेश कुमारी करीब 600 किमी की दूरी तय कर मानाराम से मिलने उसके घर आई थी।


एसपी नरेंद्र कुमार मीणा ने बताया, अक्टूबर 2024 में दोनों की फेसबुक पर जान-पहचान हुई थी। इसके बाद उनकी दोस्ती हुई। 10 सितंबर को मुकेश कुमारी बाड़मेर पहुंची और मानाराम के घर में रुकी। पुलिस के अनुसार, मानाराम ने अपने घर में महिला की हत्या कर दी और शव को महिला की कार में रखकर एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की।

मुकेश, मानाराम के घर आती-जाती थी


हत्या के कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। पुलिस का कहना है कि महिला अक्सर मानाराम के घर आती-जाती थी। घटना की सूचना सोमवार सुबह 7:30 बजे मिली। मृतका का शव रीको थाना इलाके के शिव नगर में खड़ी कार में पाया गया।


पुलिस ने घटना स्थल पर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL), डॉग स्क्वॉयड और मोबाइल अपराध इकाई (MOU) की टीमों को भेजा। मौके पर एसपी नरेंद्र कुमार मीणा भी पहुंचे और जांच का नेतृत्व कर रहे हैं। टीम ने कार और घर से सभी संभावित साक्ष्य जुटाए हैं।


पहले रची थी हत्या की साजिश


पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या की साजिश पहले रची गई थी। मानाराम ने महिला की हत्या कर शव को उसकी कार में रखा, ताकि इसे किसी दुर्घटना के रूप में पेश किया जा सके। सरकारी टीचर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूछताछ कर रही है।


चवा गांव का रहने वाला है आरोपी


आरोपी मानाराम बाड़मेर के सदर थाना इलाके के चवा गांव का निवासी है। मृतका मुकेश कुमारी झुंझुनूं जिले के चिड़ावा की रहने वाली थी। सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद दोनों का व्यक्तिगत संबंध बढ़ा। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू से जांच तेज कर दी है। पुलिस ने कहा है कि आगे की जांच में हत्या के कारण, संभावित आरोपियों और किसी भी जुड़े साक्ष्य की पुष्टि की जाएगी। घटना स्थल और कार की जांच जारी है।

15 Sept 2025 11:41 pm

