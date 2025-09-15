खौफनाक अंत: 600 KM दूर से आई थी मोहब्बत में, मिली मौत…अध्यापक ने की प्रेमिका की हत्या, शव ड्राइविंग सीट पर रखा



आरोपी मानाराम बाड़मेर के सदर थाना इलाके के चवा गांव का निवासी है। मृतका मुकेश कुमारी झुंझुनूं जिले के चिड़ावा की रहने वाली थी। सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद दोनों का व्यक्तिगत संबंध बढ़ा। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू से जांच तेज कर दी है। पुलिस ने कहा है कि आगे की जांच में हत्या के कारण, संभावित आरोपियों और किसी भी जुड़े साक्ष्य की पुष्टि की जाएगी। घटना स्थल और कार की जांच जारी है।