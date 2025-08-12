RGHS Scheme में सरकारी कार्मिकों के बच्चों के नाम स्वत: ही जोडे़ जाएंगे, सांख्यिकी निरीक्षक ने दी जानकारी

सांख्यिकी निरीक्षक सुनील कुमार ने जन आधार एप्लीकेशन 2.0 पर सत्यापन की ऑनलाइन प्रक्रिया बताई। उन्होंने बताया कि आगामी समय में आरजीएचएस योजना में सरकारी कार्मिकों के बच्चों के नाम स्वत ही जोड़े जाएंगे। वहीं विवाह प्रमाण पत्र जारी होते ही दुल्हन का नाम दूल्हे के परिवार के जन आधार में स्वचालित रूप से जुड़ जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में पंचायत समिति गुड़ामालानी एवं आडेल के ग्राम विकास अधिकारी और सत्यापन से जुड़े कर्मचारी मौजूद रहे।