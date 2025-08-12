12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

बाड़मेर

RGHS Scheme में सरकारी कार्मिकों के बच्चों के नाम स्वत: ही जोडे़ जाएंगे, सांख्यिकी निरीक्षक ने दी जानकारी

RGHS Scheme Update : बाडमेर के गुड़ामालानी में सांख्यिकी निरीक्षक सुनील कुमार ने बताया कि आगामी समय में आरजीएचएस योजना में सरकारी कार्मिकों के बच्चों के नाम स्वत: ही जोड़े जाएंगे।

बाड़मेर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 12, 2025

Barmer Gudamalani statistical inspector said government employees children Names automatically added in RGHS Scheme
बाडमेर के गुड़ामालानी के पंचायत समिति सभागार में कार्मिकों को प्रशिक्षण देते अधिकारी। फोटो पत्रिका

RGHS Scheme Update : बाडमेर के गुड़ामालानी में जन आधार 2.0 के तहत प्रथम स्तरीय एवं द्वितीय स्तरीय सत्यापन कार्मिकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम पंचायत समिति गुड़ामालानी के वीसी सभागार में गुड़ामालानी ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी संदीप सैनी की अध्यक्षता में हुआ।

सत्यापन कार्य को पूरी ईमानदारी और सावधानी से करें - संदीप सैनी

संदीप सैनी ने कहा कि जन आधार 2.0 का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ सही और योग्य लाभार्थियों तक पहुंचाना है। उन्होंने सभी कार्मिकों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में सत्यापन कार्य को पूरी ईमानदारी और सावधानी से करें।

कितनी महत्वपूर्ण है डेटा की सटीकता - संदीप सैनी

संदीप सैनी ने प्रशिक्षण के दौरान कार्मिकों को सत्यापन के नए नियमों, ऑनलाइन प्रक्रिया और सामने आने वाली संभावित चुनौतियों से निपटने के तरीकों के बारे में बताया गया। उन्हें यह भी समझाया गया कि डेटा की सटीकता कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के आधार पर भविष्य में योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।

सत्यापन की ऑनलाइन प्रक्रिया बताई

सांख्यिकी निरीक्षक सुनील कुमार ने जन आधार एप्लीकेशन 2.0 पर सत्यापन की ऑनलाइन प्रक्रिया बताई। उन्होंने बताया कि आगामी समय में आरजीएचएस योजना में सरकारी कार्मिकों के बच्चों के नाम स्वत ही जोड़े जाएंगे। वहीं विवाह प्रमाण पत्र जारी होते ही दुल्हन का नाम दूल्हे के परिवार के जन आधार में स्वचालित रूप से जुड़ जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में पंचायत समिति गुड़ामालानी एवं आडेल के ग्राम विकास अधिकारी और सत्यापन से जुड़े कर्मचारी मौजूद रहे।

Published on:

12 Aug 2025 01:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / RGHS Scheme में सरकारी कार्मिकों के बच्चों के नाम स्वत: ही जोडे़ जाएंगे, सांख्यिकी निरीक्षक ने दी जानकारी

