बाड़मेर में हॉस्टल का खौफनाक सच, नींद में टॉयलेट करने पर बच्चों को गर्म सरिए से दागा, खून से लथपथ भागे बच्चे

बाड़मेर: सेड़वा थाना क्षेत्र में बच्चों पर अमानवीय अत्याचार का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। हरपालेश्वर मंदिर ट्रस्ट संचालित एक हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को गर्म सरिए से दागने की हैवानियत उजागर हुई है। आरोप है कि जो मासूम नींद में टॉयलेट कर देते थे, उन्हें बुरी तरह टॉर्चर किया जाता था।
शनिवार (16 अगस्त) की रात एक बच्चा दर्द से कराहते हुए हॉस्टल से बाहर भागा। उसके शरीर से खून निकल रहा था और जांघ सहित कई हिस्सों पर दागने के निशान थे। ग्रामीणों ने बच्चे को परिवार तक पहुंचाया, जिसके बाद मामला खुला। मंगलवार (19 अगस्त) को इस घटना से जुड़े वीडियो सामने आने के बाद परिजनों ने हॉस्टल के बाहर जमकर हंगामा किया।
आरोप है कि हॉस्टल में आध्यात्मिक शिक्षा देने वाला नारायणगिरी बच्चों को सरिए से दागता था। ऐसे करीब 8-10 बच्चे टॉर्चर के शिकार हुए हैं। पुलिस ने आरोपी नारायणगिरी, जो भरतपुर का रहने वाला है, को हिरासत में ले लिया है।
स्थानीय सरपंच मोहनलाल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले भी शिकायतें आई थीं, लेकिन ट्रस्ट की बदनामी के डर से मामले दबा दिए गए। अब फिर बच्चों पर अमानवीय कृत्य किया गया है।
हरपालेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण साल 2008 में हुआ था और साल 2022 में यहां आवासीय छात्रावास शुरू किया गया था। इस हॉस्टल में 25 बच्चे पढ़ते हैं, जो घुमंतु, आदिवासी, अनाथ और गरीब परिवारों से आते हैं। बच्चों को गुरुकुल पद्धति से शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है।