बाड़मेर में हॉस्टल का खौफनाक सच, नींद में टॉयलेट करने पर बच्चों को गर्म सरिए से दागा, खून से लथपथ भागे बच्चे

शनिवार (16 अगस्त) की रात एक बच्चा दर्द से कराहते हुए हॉस्टल से बाहर भागा। उसके शरीर से खून निकल रहा था और जांघ सहित कई हिस्सों पर दागने के निशान थे। ग्रामीणों ने बच्चे को परिवार तक पहुंचाया, जिसके बाद मामला खुला। मंगलवार (19 अगस्त) को इस घटना से जुड़े वीडियो सामने आने के बाद परिजनों ने हॉस्टल के बाहर जमकर हंगामा किया।