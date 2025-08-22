कर्नल सोनाराम चौधरी का अंतिम संस्कार आज, हजारों समर्थक उमड़े, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ होगी आखिरी विदाई

कर्नल सोनाराम चौधरी कांग्रेस के बाद भाजपा से भी चुनाव लड़े। चुनावों के बाद भी उनमें रिश्ते निभाने का मिजाज रहा। इस कारण उनकी अंतिम यात्रा में दोनों ही दलों से जनप्रतिनिधि पहुंचे। कांग्रेस से सांसद उम्मेदाराम, बायतु विधायक हरीश चौधरी, हेमाराम चौधरी, लक्ष्मण गोदारा, रूपाराम मेघवाल, फतेहखां, ओसियां विधायक भैराराम चौधरी, कार्यवाहक अध्यक्ष कांग्रेस गफूर अहमद, बालोतरा के कार्यवाहक अध्यक्ष गोपाराम मेघवाल, पूर्व विधायक मदन प्रजापत, पदमाराम मेघवाल, जिला प्रमुख महेन्द्र चौधरी, राजेन्द्र कड़वासरा, भूराराम गोदारा, भाजपा से पचपदरा विधायक अरूण चौधरी, चौहटन विधायक आदूराम मेघवाल, बाड़मेर से निर्दलीय विधायक प्रियंका चौधरी, शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी, दीपक कड़वासरा, बालाराम मूढ़, मृदुरेखा चौधरी, जाट समाज के मौजिज लोगों सहित उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा।