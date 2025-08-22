Patrika LogoSwitch to English

बाड़मेर

कर्नल सोनाराम चौधरी का अंतिम संस्कार आज, हजारों समर्थक उमड़े, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ होगी आखिरी विदाई

कर्नल सोनाराम चौधरी की पार्थिव देह को गुरुवार शाम करीब 4.30 बजे उनके पैतृक गांव मोहनगढ़ रवाना किया गया। उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार सुबह 11 बजे आरसीपी कॉलोनी रोड, स्थित मोक्षधाम में किया जाएगा।

बाड़मेर

Arvind Rao

Aug 22, 2025

Colonel Sonaram Chaudhary
Play video
सोनाराम चौधरी का अंतिम संस्कार आज (फोटो- पत्रिका)

जैसलमेर/बाड़मेर: चार बार सांसद और एक बार विधायक रहे कर्नल सोनाराम चौधरी का अंतिम संस्कार आज सुबह 11 बजे मोहनगढ़ में आरसीपी कॉलोनी रोड स्थित मोक्षधाम में किया जाएगा। गुरुवार को कर्नल सोनाराम की पार्थिव देह को दिल्ली से एयर एंबुलेंस से उत्तरलाई लाया गया। वायुसेना के अधिकारियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया।


उनके चचेरे भाई हुकम चौधरी ने बताया कि कर्नल सोनाराम की पार्थिव देह शुक्रवार सुबह श्रीमोहनगढ़ पाबड़ा हाउस में आमजन के दर्शनार्थ रखी जाएगी। सुबह 11 बजे तक श्रद्धासुमन अर्पित कर सकेंगे। इसके बाद पैतृक निवास से शव यात्रा निकाली जाएगी, जो चौधरी चौराहा होते हुए मोक्ष धाम पहुंचेगी।

नम आंखों से बाड़मेर ने दी पुष्पांजलि


पूर्व सांसद और विधायक कर्नल सोनाराम चौधरी की अपने समर्थकों में जबरदस्त लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बाड़मेर में हजारों लोग गुरुवार को पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन को पहुंचे। इसके चलते जैसलमेर में उनके अंतिम संस्कार भी अब अगले दिन शुक्रवार को होगा। ताकि जैसलमेर इलाके के लोग और अन्य चाहने वाले पहुंच पाएं। कर्नल सोनाराम के निधन के समाचार से उनके समर्थकों में शोक की लहर छा गई है।


एयर एंबुलेंस से लाया गया शव


कर्नल सोनाराम चौधरी की पार्थिव देह को दिल्ली के अपोलो अस्पताल से एयर एंबुलेंस (वायुयान) से उत्तरलाई लाया गया। दिल्ली से सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल और कर्नल के पुत्र डॉ. रमन साथ थे। उत्तरलाई एयरबेस पर वायुसेना के अधिकारियों ने कर्नल की पार्थिव देह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया।


उत्तरलाई एयरबेस पर मध्यप्रदेश कांग्रेस के प्रभारी विधायक हरीश चौधरी, पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी, लक्ष्मण गोदारा, पूर्व विधायक रूपाराम मेघवाल, फतेहखां ने कर्नल को पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे।


एयरबेस के बाहर समर्थक जुटे


उत्तरलाई वायुसेना स्टेशन के बाहर ही समर्थक नम आंखों और भारी मन से बड़ी संख्या में इंतजार कर रहे थे। पार्थिव देह का वाहन जैसे ही एयरबेस से बाहर आया कर्नल सोनाराम चौधरी अमर रहे के नारे लगाते हुए प्रिय नेता की पार्थिव देह के साथ समर्थक चलने लगे। कर्नल के सम्मान में यह काफिला उनके घर तक रहा, जहां पूरे रास्ते फूल बरसते रहे और चाहने वालों के आंसू भी।

कर्नल के आवास पर अंतिम दर्शन


कर्नल सोनाराम के बाड़मेर निवास पर पार्थिव देह को दर्शनार्थ पहुंची तो पहले से ही हजारों लोग यहां मौजूद थे। अपने प्रिय नेता के अंतिम दर्शन के लिए यहां कतार लग गई।


मिटा पार्टी का भेद, भाजपा-कांग्रेस से सब आए

कर्नल सोनाराम चौधरी कांग्रेस के बाद भाजपा से भी चुनाव लड़े। चुनावों के बाद भी उनमें रिश्ते निभाने का मिजाज रहा। इस कारण उनकी अंतिम यात्रा में दोनों ही दलों से जनप्रतिनिधि पहुंचे। कांग्रेस से सांसद उम्मेदाराम, बायतु विधायक हरीश चौधरी, हेमाराम चौधरी, लक्ष्मण गोदारा, रूपाराम मेघवाल, फतेहखां, ओसियां विधायक भैराराम चौधरी, कार्यवाहक अध्यक्ष कांग्रेस गफूर अहमद, बालोतरा के कार्यवाहक अध्यक्ष गोपाराम मेघवाल, पूर्व विधायक मदन प्रजापत, पदमाराम मेघवाल, जिला प्रमुख महेन्द्र चौधरी, राजेन्द्र कड़वासरा, भूराराम गोदारा, भाजपा से पचपदरा विधायक अरूण चौधरी, चौहटन विधायक आदूराम मेघवाल, बाड़मेर से निर्दलीय विधायक प्रियंका चौधरी, शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी, दीपक कड़वासरा, बालाराम मूढ़, मृदुरेखा चौधरी, जाट समाज के मौजिज लोगों सहित उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा।


अंतिम संस्कार आज

बाड़मेर में समर्थकों के दर्शन में समय लगने पर कर्नल सोनाराम चौधरी की पार्थिव देह को शाम करीब 4.30 बजे उनके पैतृक गांव मोहनगढ़ रवाना किया गया। उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार सुबह 11 बजे आरसीपी कॉलोनी रोड, स्थित मोक्षधाम में किया जाएगा।


उनके चचेरे भाई हुकम चौधरी ने बताया कि कर्नल सोनाराम चौधरी की पार्थिव देह शुक्रवार को सुबह श्रीमोहनगढ़ पाबड़ा हाउस में आमजन के दर्शनार्थ रखी जाएगी। आमजन सुबह 11 बजे तक श्रद्धासुमन अर्पित कर सकेंगे। सुबह 11 बजे से पैतृक निवास से शव यात्रा निकाली जाएगी, जो चौधरी चौराहा होते हुए मोक्ष धाम पहुंचेगी।

Published on:

22 Aug 2025 07:17 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / कर्नल सोनाराम चौधरी का अंतिम संस्कार आज, हजारों समर्थक उमड़े, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ होगी आखिरी विदाई

