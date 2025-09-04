राजस्थान में सरहदी गांवों का होगा विकास, 4 जिलों के 1206 गांव शामिल, करोड़ों रुपए मंजूर

बाड़मेर: मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास योजना के तहत राजस्थान के सरहदी इलाकों के विकास को नया आयाम देने के लिए 120 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। यह निर्णय जयपुर में हुई पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग की बैठक में लिया गया।
बता दें कि योजना में बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर जिलों के कुल 1206 गांवों को शामिल किया गया है। इस योजना का क्रियान्वयन जिला स्तरीय समितियों के माध्यम से होगा।
विकास कार्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क संपर्क, ऊर्जा, कृषि, पशुपालन, खेल, महिला सशक्तीकरण और कौशल विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
सरकार का मानना है कि सरहदी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास न केवल ग्रामीण जीवनस्तर को ऊंचा उठाएगा, बल्कि सीमाई इलाकों को मजबूत भी करेगा। फिलहाल, इन क्षेत्रों में सड़क और पेयजल की स्थिति बदहाल मानी जाती है। योजना के लागू होने से इन सुविधाओं में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है।
-जैसलमेर के लिए 4545.29 लाख रुपए
-श्रीगंगानगर के लिए 3851.78 लाख रुपए
-बाड़मेर के लिए 2601.31 लाख रुपए
-बीकानेर के लिए 1001.62 लाख रुपए
इस योजना से न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बल्कि सीमाई जिलों में रहने वाले लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी संभव होगी।