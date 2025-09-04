Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बाड़मेर

राजस्थान में सरहदी गांवों का होगा विकास, 4 जिलों के 1206 गांव शामिल, करोड़ों रुपए मंजूर

राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास योजना के तहत बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर के 1206 गांवों के लिए 120 करोड़ मंजूर किए। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, कृषि और महिला सशक्तीकरण के कार्य होंगे।

बाड़मेर

Arvind Rao

Sep 04, 2025

Barmer
सरहदी गांवों का होगा विकास (फोटो- पत्रिका)

बाड़मेर: मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास योजना के तहत राजस्थान के सरहदी इलाकों के विकास को नया आयाम देने के लिए 120 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। यह निर्णय जयपुर में हुई पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग की बैठक में लिया गया।

बता दें कि योजना में बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर जिलों के कुल 1206 गांवों को शामिल किया गया है। इस योजना का क्रियान्वयन जिला स्तरीय समितियों के माध्यम से होगा।


विकास कार्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क संपर्क, ऊर्जा, कृषि, पशुपालन, खेल, महिला सशक्तीकरण और कौशल विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

जैसलमेर से बड़ी खबर: भारत-पाक सीमा पर संदिग्ध युवक गिरफ्तार, इलाके में सतर्कता बढ़ाई
जैसलमेर
Indo-Pak border


सीमाई इलाकों को मिलेगी मजबूती


सरकार का मानना है कि सरहदी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास न केवल ग्रामीण जीवनस्तर को ऊंचा उठाएगा, बल्कि सीमाई इलाकों को मजबूत भी करेगा। फिलहाल, इन क्षेत्रों में सड़क और पेयजल की स्थिति बदहाल मानी जाती है। योजना के लागू होने से इन सुविधाओं में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है।


स्वीकृत बजट का वितरण इस प्रकार है


-जैसलमेर के लिए 4545.29 लाख रुपए
-श्रीगंगानगर के लिए 3851.78 लाख रुपए
-बाड़मेर के लिए 2601.31 लाख रुपए
-बीकानेर के लिए 1001.62 लाख रुपए


इस योजना से न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बल्कि सीमाई जिलों में रहने वाले लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी संभव होगी।

ये भी पढ़ें

जैसलमेर में हिरण शिकार रोकने पर किसान की निर्मम हत्या, रात भर खेत में तड़पता रहा, गुस्साए लोगों ने दुकान-वाहन फूंके
जैसलमेर
Jaisalmer Farmer Murder

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Sept 2025 01:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / राजस्थान में सरहदी गांवों का होगा विकास, 4 जिलों के 1206 गांव शामिल, करोड़ों रुपए मंजूर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट