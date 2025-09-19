Barmer Murder: इकलौता बेटा था खेताराम, मां और बहनें चीख-चीखकर बेसुध, पत्नी का उजड़ गया संसार, बोली- मुझे अकेला क्यों छोड़ गए



मृतक के शरीर पर घातक चोट नहीं मिली, लेकिन दोनों हाथों पर धारदार हथियार से छह गहरे वार किए गए। खून का रिसाव ज्यादा होने से शराब कारोबारी खेताराम की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के चाचा सोनाराम की रिपोर्ट के आधार पर मुख्य आरोपी चंपाराम पुत्र लाखाराम, ओमप्रकाश पुत्र कुंभाराम, मांगीलाल पुत्र नींबाराम निवासी सरणु पणजी समेत पांच अन्य के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने मृतक का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम करवाया है।