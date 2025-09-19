Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बाड़मेर

Barmer Murder: इकलौता बेटा था खेताराम, मां और बहनें चीख-चीखकर बेसुध, पत्नी का उजड़ गया संसार, बोली- मुझे अकेला क्यों छोड़ गए

Barmer Murder: बाड़मेर सदर थाना क्षेत्र के सरणु में बुधवार देर रात कमांडो और साथियों ने शराब कारोबारी खेताराम को घेरकर धारदार हथियारों से हाथ-पैर काट दिए, जिससे उसकी मौत हो गई। इकलौते बेटे की मौत से मां बेसुध हो गई, पत्नी और बहनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

बाड़मेर

Arvind Rao

Sep 19, 2025

Barmer Murder
मृतक खेताराम के परिजन और ग्रामीण (फोटो- पत्रिका)

Barmer Murder: बाड़मेर: जालोर हाइवे पर बुधवार रात घर लौट रहे शराब कारोबारी पर बदमाशों ने पीछा कर घेराबंदी की और धारदार हथियारों से हमला बोल दिया। खून अधिक बहने से कारोबारी की मौत हो गई। जबकि उसका साथी गंभीर घायल हो गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी एनएसजी कमांडो समेत आठ लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ की गई है।


सदर थाना पुलिस के अनुसार, शराब कारोबारी खेताराम पुत्र राऊराम निवासी होडू, हरलाल पुत्र मूलाराम और वीरेंद्र पुत्र तेजाराम निवासी आडेल सरणु गांव से दुकान बंद कर सिणधरी सड़क मार्ग से होडू गांव जा रहे थे। शराब ठेके से करीब 500 मीटर दूर मुख्य आरोपी चंपाराम ने अपनी स्कॉर्पियो से ओवरटेक कर वाहन रोक लिया।


इसी दौरान एक बाइक भी वहां मौजूद थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि स्कॉर्पियो और बाइक पर कुल पांच लोग सवार थे। तलवार और अन्य धारदार हथियारों से कारोबारी व उसके साथी हरलाल पर हमला बोल दिया। हमले में दोनों के हाथ-पैर काट दिए गए।

ये भी पढ़ें

Barmer Crime : बाड़मेर में आपसी रंजिश में खूनी संघर्ष, धारदार हथियारों से युवक की हत्या, दूसरा गंभीर घायल, पूरे गांव में दहशत
बाड़मेर
Barmer Crime a bloody conflict erupts over a personal rivalry young man killed another seriously injured entire village in panic


खून का रिसाव ज्यादा होने से मौत


मृतक के शरीर पर घातक चोट नहीं मिली, लेकिन दोनों हाथों पर धारदार हथियार से छह गहरे वार किए गए। खून का रिसाव ज्यादा होने से शराब कारोबारी खेताराम की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के चाचा सोनाराम की रिपोर्ट के आधार पर मुख्य आरोपी चंपाराम पुत्र लाखाराम, ओमप्रकाश पुत्र कुंभाराम, मांगीलाल पुत्र नींबाराम निवासी सरणु पणजी समेत पांच अन्य के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने मृतक का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम करवाया है।


पिता का इकलौता सहारा था, अब इस दुनिया में नहीं रहा


सदर थाना क्षेत्र के सरणु के पास बुधवार रात हुई वारदात ने एक पूरे परिवार की खुशियां छीन ली। खेताराम, जो अपने पिता का इकलौता सहारा था, अब इस दुनिया में नहीं रहा। खेताराम की मौत की खबर ने पूरे गांव को गहरे सदमे में डाल दिया। बेटे की मौत की खबर मिलते ही मां-पिता का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।


मां बार-बार विलाप करती रही और बेहोश होकर गिर पड़ी। पिता की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। घर के आंगन में गूंजती चीखें हर किसी को रुला गई। गांव के लोग कह रहे थे कि माता-पिता का सहारा छीन गया, अब कैसे जीएंगे ये।


बहनों का सहारा था


खेताराम की तीनों बहनें चीख-चीखकर बेसुध हो गई। भाई ही उनका संबल था, वही राखी का असली रिश्ता निभाने वाला। हर किसी की जुबान पर यही था कि खेताराम ने हमेशा बहनों को संबल दिया, लेकिन अब उनकी दुनिया ही सूनी हो गई।


पत्नी का विलाप : मुझे अकेला क्यों छोड़ गए…


खेताराम की पत्नी की आंखों में गहरा दर्द साफ झलक रहा था। उसका संसार एक ही पल में उजड़ गया। बार-बार वही शब्द दोहराती रही कि मुझे अकेला क्यों छोड़ गए…। उसे समझाने वाले हर किसी की आंखें भी नम हो गई। रिश्तेदार महिलाएं ढांढस बंधाती रही, लेकिन उसका दर्द कोई कम न कर सका।


मासूम बच्चियों का अधूरा बचपन


खेताराम की दो नन्ही बेटियां अभी इतनी मासूम हैं कि उन्हें यह समझ भी नहीं आया कि उनके पिता अब कभी लौटकर नहीं आएंगे। वे मासूमियत से बार-बार यही पूछती रही कि पापा कब आएंगे? यह सवाल सुनते ही हर किसी का दिल पिघल गया।

ये भी पढ़ें

DM टीना डाबी के सामने फूट-फूटकर रोई लड़की, थानेदार और पुलिसकर्मियों पर लगाए ये आरोप
बाड़मेर
Barmer News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Sept 2025 02:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Barmer Murder: इकलौता बेटा था खेताराम, मां और बहनें चीख-चीखकर बेसुध, पत्नी का उजड़ गया संसार, बोली- मुझे अकेला क्यों छोड़ गए

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.