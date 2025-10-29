Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

गजब! नई कार बताकर पुरानी बेच दी, दूसरी महिला के नाम से थी रजिस्टर्ड, शोरूम मालिक पर लगा लाखों का जुर्माना

नई कार बताकर पुरानी कार बेचने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने अजमेर की मुद्गल मोटर्स पर जुर्माना लगाया। आयोग ने खरीदार राजेश चौधरी को 1.87 लाख रुपए 9% ब्याज सहित लौटाने और 65 हजार रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

बाड़मेर

image

Arvind Rao

Oct 29, 2025

Barmer News

नई कार बताकर पुरानी बेच दिया (पत्रिका फाइल फोटो)

बाड़मेर: नई कार बताकर पुरानी कार बेचने के मामले में बाड़मेर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने मंगलवार को अजमेर स्थित मुद्गल मोटर्स पर जुर्माना लगाया है। आयोग ने खरीदार राजेश चौधरी पुत्र अचलाराम चौधरी निवासी गांधीनगर-बाड़मेर को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक क्षतिपूर्ति के रूप में मुआवजा देने का आदेश दिया है।


मामले के अनुसार, परिवादी राजेश चौधरी ने 19 जनवरी 2019 को मुद्गल मोटर्स, अजमेर से एक कार 7.48 लाख रुपए में खरीदी थी, जिसकी ऑन रोड कीमत 8.80 लाख रुपए थी। वाहन की पहली सर्विस करवाने के दौरान बीकानेर स्थित एक सर्विस सेंटर पर जब उन्होंने दो साल की अतिरिक्त वारंटी खरीदी तो खुलासा हुआ कि यह कार पहले से ही लता जैन नामक व्यक्ति के नाम पंजीकृत थी।


इससे राजेश चौधरी को पता चला कि उन्हें नई के नाम पर पुरानी कार बेची गई थी। शिकायते करने के बावजूद कंपनी और शोरूम मालिक ने टालमटोल करते हुए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।


सुनवाई के दौरान सभी दस्तावेज और शपथ पत्रों की जांच के बाद आयोग के अध्यक्ष चंदनाराम चौधरी और सदस्य सरिता पारीक ने निर्णय सुनाया। आयोग ने आदेश दिया कि मुद्गल मोटर्स परिवादी को कार की कीमत की 25 प्रतिशत राशि यानी 1.87 लाख रुपए, 9 प्रतिशत वार्षिक व्याज सहित 7 जुलाई 2019 से लौटाए।


इसके अलावा, मानसिक और शारीरिक परेशानी के लिए 50 हजार रुपए तथा परिवाद व्यय के 15 हजार रुपए अलग से भुगतान करने को कहा गया। भुगतान में देरी होने पर पूरी राशि पर ब्याज लागू होगा। परिवादी की ओर से अधिवक्ता रामस्वरूप शर्मा तथा विपक्ष की ओर से पवन सिंहल और किरण मंगल ने पैरवी की।

ये भी पढ़ें

Government Order : पुष्कर मेले में घोड़ों की बिक्री-खरीद पर लगेगा 5 फीसदी जीएसटी, आदेश जारी, अश्व पालक मायूस
अजमेर
Ajmer Pushkar Fair horses sale and purchase levied 5 percent GST an order has been issued

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Oct 2025 12:33 pm

Published on:

29 Oct 2025 12:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / गजब! नई कार बताकर पुरानी बेच दी, दूसरी महिला के नाम से थी रजिस्टर्ड, शोरूम मालिक पर लगा लाखों का जुर्माना

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान-गुजरात को जोड़ेगा नया रेलमार्ग: 41 कस्बों की बदलेगी सूरत, जैसलमेर-बाड़मेर-जालोर में खुलेंगे रोजगार के द्वार

New railway line
बाड़मेर

राजस्थान: भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर दर्दनाक हादसा, पति-पत्नी और बेटी की मौत, कार से जा रहे थे सूरत

बाड़मेर

दो भाई जिंदा जल गए, अब तीसरे की भी उखड़ी सांसें…’पापा, घर में आग लग गई’, इतना कहकर हो गया था बेहोश

Barmer fire accident
बाड़मेर

बाड़मेर में अंतिम संस्कार को लेकर बवाल, गुस्साए लोगों ने कलेक्ट्रेट की ओर किया कूच; MLA भाटी ने संभाला मोर्चा

Uproar over the funeral in Barmer
बाड़मेर

SDM बोले- प्रिंसिपल कौन होता है, भेजा है तो क्या मेरे ऊपर बैठेंगे? कलेक्टर टीना डाबी से शिकायत के बाद जानें क्या हुआ

Barmer Medical College
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.