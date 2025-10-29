गजब! नई कार बताकर पुरानी बेच दी, दूसरी महिला के नाम से थी रजिस्टर्ड, शोरूम मालिक पर लगा लाखों का जुर्माना



मामले के अनुसार, परिवादी राजेश चौधरी ने 19 जनवरी 2019 को मुद्गल मोटर्स, अजमेर से एक कार 7.48 लाख रुपए में खरीदी थी, जिसकी ऑन रोड कीमत 8.80 लाख रुपए थी। वाहन की पहली सर्विस करवाने के दौरान बीकानेर स्थित एक सर्विस सेंटर पर जब उन्होंने दो साल की अतिरिक्त वारंटी खरीदी तो खुलासा हुआ कि यह कार पहले से ही लता जैन नामक व्यक्ति के नाम पंजीकृत थी।