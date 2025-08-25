Patrika LogoSwitch to English

बाड़मेर

Barmer News: गुड़ामालानी-जालौर मार्ग पर दो ट्रकों में भीषण टक्कर, आग लगने से चालक जिंदा जला

गुड़ामालानी-जालौर मार्ग पर लुणवा के पास रविवार रात दो ट्रकों की टक्कर के बाद आग लग गई। हादसे में एक चालक जिंदा जल गया, जबकि दूसरा गंभीर घायल हुआ। 2-3 लोग कूदकर बच निकले। हाइवे पर जाम लग गया, पुलिस और दमकल ने आग बुझाई।

बाड़मेर

Arvind Rao

Aug 25, 2025

Barmer News Truck Collision on Gudamalani-Jalore Road
दो ट्रकों में भीषण टक्कर (फोटो- पत्रिका)

गुड़ामालानी (बाड़मेर): रविवार देर रात क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा हो गया। गुड़ामालानी-जालौर मार्ग पर लुणवा ग्राम के पास दो ट्रकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ट्रकों में देखते ही देखते आग लग गई।


बता दें कि हादसे में एक ट्रक चालक जिंदा जल गया, जबकि दूसरे ट्रक का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके अलावा 2 से 3 लोग समय रहते कूदकर जान बचाने में सफल रहे, हालांकि उन्हें भी चोटें आई हैं।

कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू


घटना की सूचना मिलते ही गुड़ामालानी पुलिस, 108 एंबुलेंस और आरजीटी की दमकल मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड के जवानों ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसा इतना भीषण था कि मृत चालक की शिनाख्त तक नहीं हो सकी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर के समय चालक वाहन के अंदर ही फंसे रह गए और आग फैलने से बाहर नहीं निकल पाए। इससे एक चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।


गुड़ामालानी-जालौर मार्ग पर लंबा जाम


हादसे के कारण गुड़ामालानी-जालौर मार्ग पर लंबा जाम लग गया। दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचकर जाम खोलने में जुटे रहे। समाचार लिखे जाने तक पुलिस मृतक चालक की शिनाख्त और घायलों के उपचार की प्रक्रिया में लगी हुई थी।


इस दर्दनाक हादसे से क्षेत्र में शोक की लहर है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर अंधेरे और तेज गति के कारण इस तरह के हादसे बढ़ रहे हैं, ऐसे में सड़क सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है।

Published on:

25 Aug 2025 07:18 am

Barmer News: गुड़ामालानी-जालौर मार्ग पर दो ट्रकों में भीषण टक्कर, आग लगने से चालक जिंदा जला

