Barmer News: गुड़ामालानी-जालौर मार्ग पर दो ट्रकों में भीषण टक्कर, आग लगने से चालक जिंदा जला



घटना की सूचना मिलते ही गुड़ामालानी पुलिस, 108 एंबुलेंस और आरजीटी की दमकल मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड के जवानों ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसा इतना भीषण था कि मृत चालक की शिनाख्त तक नहीं हो सकी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर के समय चालक वाहन के अंदर ही फंसे रह गए और आग फैलने से बाहर नहीं निकल पाए। इससे एक चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।