वाह रे डिजिटल इंडिया: हैलो…हैलो…आवाज नहीं आ रही, राजस्थान में यहां पेड़ पर चढ़कर मोबाइल से बात करते हैं लोग



वहीं, सरकारी विद्यालय के काम, ई-मित्र की सुविधाएं, बातचीत करने में दिक्कत रहती है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने इस समस्या को कई बार मोबाइल कंपनियों और स्थानीय विधायक तक पहुंचाया गया, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है।

लोगों ने प्रशासन और दूरसंचार विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द इन गांवों के पास मोबाइल टावर स्थापित किए जाएं, जिससे ग्रामीणों को राहत मिल सके और वे देश-दुनिया से जुड़े रह सकें।