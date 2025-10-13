बालोतरा: बारिश के बाद भी लूणी नदी से सीधे रास्ते पर बह रहा पानी, 2 महीने से आवागमन बाधित



लूणी नदी के सीधे रास्ते से कस्बे के बाजार तक पहुंचने वाला यह मुख्य मार्ग है। रपट पर पानी के बहाव के कारण अधिकांश ग्रामीण और वाहन चालक स्टेट हाइवे से अजीत रोड होकर बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। इससे जीनगर वास से लेकर मुख्य बाजार तक के व्यापार पर बुरा असर पड़ा है। अब इस क्षेत्र में खरीददारों की संख्या घट गई है और करीब 100 से अधिक व्यापारियों का धंधा प्रभावित हो चुका है।