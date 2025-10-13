Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

बालोतरा: बारिश के बाद भी लूणी नदी से सीधे रास्ते पर बह रहा पानी, 2 महीने से आवागमन बाधित

नदी में पानी की अधिक आवक होने पर मार्ग लंबे समय तक बंद रहता है। वाहन चालकों और आमजन को तीन से चार किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाकर बाइपास स्टेट हाइवे से गुजरना पड़ता है।

2 min read

बाड़मेर

image

Arvind Rao

Oct 13, 2025

Luni River

लूणी नदी से सीधे रास्ते पर पानी का बहाव (फोटो- पत्रिका)

समदड़ी: बरसात का मौसम खत्म होने के बावजूद लूणी नदी से निकलने वाले सीधे रास्ते पर बनी रपट पर आज भी पानी का बहाव जारी है। पिछले दो महीने से यहां आवागमन बाधित है।


ऐसे में स्थानीय लोगों की मांग है कि रपट के नीचे बड़े पाइप लगाकर पानी की निकासी की व्यवस्था की जाए, ताकि बहाव रपट के नीचे से होता रहे और आमजन का आवागमन सुचारू रूप से चल सके। यह रपट सिवाना और पाली की दिशा में जाने वाले सीधे रास्ते पर स्थित है।


नदी में पानी की अधिक आवक होने पर यह मार्ग लंबे समय तक बंद रहता है, जिससे वाहन चालकों और आमजन को तीन से चार किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाकर बाइपास स्टेट हाइवे से गुजरना पड़ता है।


बाजार में ग्राहकों की संख्या घट गई


लूणी नदी के सीधे रास्ते से कस्बे के बाजार तक पहुंचने वाला यह मुख्य मार्ग है। रपट पर पानी के बहाव के कारण अधिकांश ग्रामीण और वाहन चालक स्टेट हाइवे से अजीत रोड होकर बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। इससे जीनगर वास से लेकर मुख्य बाजार तक के व्यापार पर बुरा असर पड़ा है। अब इस क्षेत्र में खरीददारों की संख्या घट गई है और करीब 100 से अधिक व्यापारियों का धंधा प्रभावित हो चुका है।


रपट के नीचे पाइप लगाने की उठी मांग


वर्तमान में नदी की बीच रपट पर पानी का बहाव जारी है। ग्रामीणों और वाहन चालकों का कहना है कि यदि प्रशासन इस रपट के नीचे बड़े पाइप डाल दे, तो पानी की निकासी नीचे से होती रहेगी और आवागमन में परेशानी नहीं होगी। इससे लोगों को गोता लगाकर घूमना नहीं पड़ेगा और समय व धन दोनों की बचत होगी।


नदी से सीधा रास्ता पानी की आवक के समय बंद रहता है। इससे हमें तीन-चार किलोमीटर का चक्कर लगाकर दुकान पहुंचना पड़ता है। रपट के नीचे बड़े पाइप डालकर आवागमन सुचारू बनाया जा सकता है।
-जेठाराम माली, व्यापारी


लूणी नदी का सीधा रास्ता बरसात के मौसम में बंद रहने से आधे बाजार का कारोबार ठप हो जाता है। रपट के नीचे बड़े पाइप डाले जाने चाहिए, ताकि ग्रामीण सीधे बाजार तक पहुंच सकें।
-रमेश कुमार, व्यापारी

ये भी पढ़ें

राजस्थान के शेखावाटी में गैंगस्टर राज की वापसी, रंगदारी और हत्या की खुली चुनौती, विदेश में बैठकर चला रहे गिरोह
नागौर
Gangster

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Oct 2025 11:19 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / बालोतरा: बारिश के बाद भी लूणी नदी से सीधे रास्ते पर बह रहा पानी, 2 महीने से आवागमन बाधित

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बाड़मेर: लाइट के स्विच बोर्ड में चार्जर लगाते समय उंगली पिन में घुसी, करंट लगने से 13 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत

Barmer News
बाड़मेर

धोरों की धरती पर खेती ने बदली तस्वीर, जीरा-बाजरा-अनार में दबदबा

बाड़मेर

खुशखबरी: करोड़ों की लागत से चमकेगा बाड़मेर-जोधपुर हाइवे, हिचकोले नहीं फर्राटा भरेंगे वाहन

Barmer Balotra Jodhpur National Highway-25
बाड़मेर

रेगिस्तान की मिट्टी से उड़ान: बनीशपुरी बने फ्लाइंग ऑफिसर, पीयूष को मिली लेफ्टिनेंट की रैंक, जानें सफलता का राज

Banishpuri became flying officers Piyush got rank of lieutenant
बाड़मेर

बालोतरा जिले के लिए गुड न्यूज: 6.21 करोड़ की राशि स्वीकृत, स्वास्थ्य-सड़क और पुल समेत ये होंगे विकास कार्य

Balotra News
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.