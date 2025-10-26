पत्नी छोड़ दूसरी शादीशुदा महिला संग रिश्ते में था बंशीलाल, रंजिश में भाई समेत 5 युवकों का किडनैप

आरोपी गिरफ्तार (फोटो- पत्रिका)
बाड़मेर: शिव थाना क्षेत्र के आरंग गांव के पास जीप में सवार बदमाशों ने रास्ता रोककर कार में सवार पांच लोगों का अपहरण कर लिया। शनिवार को पुलिस ने मामले का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने अपहृत युवकों को नाकाबंदी कर महज पांच घंटे में सुरक्षित छुड़ा लिया। वहीं, फरार हुए दो आरोपियों की तलाश जारी है। एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि आरंग गांव के पास शुक्रवार रात जीप में सवार आरोपियों ने कार में सवार पांच लोगों का अपहरण कर लिया था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीमों का गठन किया। पुलिस ने आरोपियों अभय सिंह पुत्र राम सिंह नवोडा बेरा जसोल, मान सिंह पुत्र सवाई सिंह सराना, डूंगर सिंह पुत्र माधु सिंह सुखराम नगर जोधपुर को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ जारी है। फरार आरोपी अशोक सिंह और ललित सिंह की तलाश के लिए अलग-अलग टीमें प्रयासरत हैं।
कार में चार लोगों को लेकर बदमाश गुजरात की ओर जाना चाहते थे। उन्होंने अपहृत युवकों के फोन बंद करवा दिए। उनका उद्देश्य था कि डराकर विवाहिता के बारे में जानकारी जुटाई जाए। लेकिन एक मोबाइल चालू रहने के कारण पुलिस को लोकेशन मिल गई और नाकाबंदी कर हाथीतला टोल पर आरोपियों को दबोच लिया गया।
महिला और बंशीलाल का संपर्क सात साल पहले हुआ था। दोनों का परिवार गुजरात के हिम्मतनगर में रहता था। महिला के एक साल का बेटा है। वह अक्टूबर में अपने पीहर आई थी और 4 अक्टूबर को अपने बेटे को छोड़ बंशीलाल के साथ चली गई थी। बंशीलाल भी शादीशुदा है और अपनी पत्नी से अलग रहता है।
पुलिस के अनुसार, बंशीलाल महिला को भगाने के बाद गायब है। गुस्साए पक्ष को सूचना मिली कि रमेश खत्री, जितेंद्र और अन्य चचेरे भाई आरंग से सांचौर जा रहे हैं। आरोपियों ने उन्हें पीछा कर ओवरटेक किया और कार रोककर पांच लोगों का अपहरण कर लिया।
मौके का फायदा उठाकर जितेंद्र भाग गया और वारदात की सूचना पुलिस को दी। ऐसे में पुलिस ने नाकाबंदी करवा दी। आरोपियों ने बंशी के भाई को जीप में बैठाया और बालोतरा की ओर ले गए। रात भर घूमने के बाद पचपदरा के पास छोड़कर फरार हो गए।
पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि अपहरण की वारदात एक व्यक्तिगत रंजिश पर आधारित थी। अपहृत युवक रमेश का भाई बंशीलाल कुछ महीने पहले एक शादीशुदा महिला को भगाकर ले गया था। महिला और बंशीलाल की मुलाकात सात साल पहले गुजरात के हिम्मतनगर में हुई थी।
महिला की गुमशुदगी चार अक्टूबर को जसोल थाने में दर्ज करवाई गई थी। गुस्साए आरोपियों ने महिला का कुछ पता लगाने के उद्देश्य से यह अपहरण किया, लेकिन पुलिस की तत्परता के चलते तीन आरोपियों को पकड़ लिया गया।
बड़ी खबरेंView All
बाड़मेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग