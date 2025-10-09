Thar Mahotsav: कौन हैं नक्षत्री जाणी? 52 लाख की ज्वेलरी पहन सजी थार सुंदरी, खेल में भी दिखाती हैं जलवा



दूसरी ओर थार श्री प्रतियोगिता में धर्मेंद्र डाबी ने अपनी शानदार दाढ़ी-मूंछों और आत्मविश्वास से सबका दिल जीत लिया। धर्मेंद्र पेशे से मोटर मैकेनिक हैं और मोटर रिवाइंडिंग का काम करते हैं। उन्होंने कहा, कई सालों से थार महोत्सव देखने की इच्छा थी, लेकिन मंच पर आने की हिम्मत नहीं हुई। डर था कि अगर हार गया तो लोग मजाक उड़ाएंगे। इस बार उन्होंने हिम्मत जुटाई और जीत हासिल की।