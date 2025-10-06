बाड़मेर: 15 अक्टूबर को पहुंचेगा गडरारोड में ट्रांसफार्मर, 30 से बिजली आपूर्ति होगी सुचारू, धरना स्थगित

बाड़मेर: गडरारोड में 132/33 केवी बिजली घर पर धरना प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की डिस्कॉम जोधपुर के प्रबंध निदेशक से हुई बातचीत और 30 अक्टूबर तक बिजली सुचारू होने के आश्वासन के बाद गडरारोड में 8 अक्टूबर को प्रस्तावित धरना स्थगित कर दिया गया है। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष स्वरूप सिंह राठौड़ खारा ने बताया कि रविवार दोपहर बाद मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गडरारोड क्षेत्र के प्रबुद्धजनों के प्रतिनिधि मंडल से बाड़मेर में मुलाकात की।