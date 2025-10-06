Patrika LogoSwitch to English

बाड़मेर

बाड़मेर: 15 अक्टूबर को पहुंचेगा गडरारोड में ट्रांसफार्मर, 30 से बिजली आपूर्ति होगी सुचारू, धरना स्थगित

Barmer News: 15 अक्टूबर तक आवश्यक ट्रांसफार्मर गडरारोड पहुंच जाएगा और 30 अक्टूबर तक इससे विद्युत सप्लाई सुचारू कर दी जाएगी। प्रशासन ने जानकारी दी थी कि गडरारोड में धरना प्रदर्शन होने वाला है। इस पर मंत्री और पूर्व जिलाध्यक्ष के आश्वासन के बाद ने धरना स्थगित किया गया।

2 min read

बाड़मेर

image

Arvind Rao

Oct 06, 2025

Barmer

प्रबुद्धजनों के प्रतिनिधि मंडल से बाड़मेर में मुलाकात

बाड़मेर: गडरारोड में 132/33 केवी बिजली घर पर धरना प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की डिस्कॉम जोधपुर के प्रबंध निदेशक से हुई बातचीत और 30 अक्टूबर तक बिजली सुचारू होने के आश्वासन के बाद गडरारोड में 8 अक्टूबर को प्रस्तावित धरना स्थगित कर दिया गया है। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष स्वरूप सिंह राठौड़ खारा ने बताया कि रविवार दोपहर बाद मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गडरारोड क्षेत्र के प्रबुद्धजनों के प्रतिनिधि मंडल से बाड़मेर में मुलाकात की।


इस दौरान मंत्री ने प्रसारण के प्रबंध निदेशक (एमडी) से दूरभाष पर बातचीत कर समस्या के समाधान के लिए चर्चा की। एमडी ने बताया कि 15 अक्टूबर तक आवश्यक ट्रांसफार्मर गडरारोड पहुंच जाएगा और 30 अक्टूबर तक इससे विद्युत सप्लाई सुचारू कर दी जाएगी।


एमडी ने यह भी कहा कि प्रशासन ने उन्हें जानकारी दी थी कि गडरारोड में धरना प्रदर्शन होने वाला है। इस पर मंत्री और पूर्व जिलाध्यक्ष के आश्वासन के बाद ने धरना स्थगित किया गया।


धरना स्थगित करने का निर्णय भाजपा नेता विरम सिंह सोढा, जिला उपाध्यक्ष समुंद्र सिंह भाटी, मंडल अध्यक्ष देवी सिंह भाटी ताणू, पंचायत समिति सदस्य पूर सिंह राठौड़ और अन्य प्रतिनिधि मंडल ने लिया।


'सिरप प्रकरण राजनीति का विषय नहीं'


केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रविवार को बाड़मेर पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं और पत्रकारों से संवाद किया और जनसमस्याओं को सुना। शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जीएसटी जैसी बड़ी पहल हुई, जिससे एक देश, एक बाजार, एक कर की व्यवस्था लागू हुई। इससे पहले उपभोक्ताओं को अलग-अलग टैक्स देने पड़ते थे, जबकि अब टैक्स में राहत मिली है और देश की अर्थव्यवस्था तेजी से प्रगति कर रही है।


सिरप से बच्चों की मौत के विवाद पर उन्होंने कहा कि यह राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। उन्होंने जोधपुर के एक हॉस्पिटल में 27 प्रसूताओं के गलत आईईवी इन्फ्लूएंसर होने से मौत का हवाला देते हुए कहा कि ड्रग्स मानव उपयोग के लिए बनाई जाती है और इसके लिए सख्त प्रोटोकॉल और हर बैच की जांच की व्यवस्था मौजूद है।

भारत की औषधि इंडस्ट्री और कानून व्यवस्था ग्लोबल पैरामीटर के अनुरूप है। शेखावत ने भरोसा दिलाया कि औषधि विभाग और ड्रग्स डिवीजन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे।


पाकिस्तान की धमकियों पर उन्होंने कहा कि जुबानी दावों से भारत डरेगा नहीं। भारतीय सीमाएं सुरक्षित हैं, सेना सशक्त है और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है। उन्होंने 22 अप्रैल के ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए बताया कि भारत ने निर्णायक कार्रवाई की और पाकिस्तान की ओर से प्रतिकार के बावजूद भारतीय सेनाओं ने अपनी स्थिति मजबूत रखी।


बासनपीर घटनाक्रम पर शेखावत ने कहा कि हर घटना को साम्प्रदायिक रंग देना और राजनीतिक लाभ के लिए उसका इस्तेमाल करना लोकतंत्र के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

अच्छी खबर: पचपदरा रिफाइनरी को रेल नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी पूरी, खुलेंगे रोजगार के नए अवसर
जैसलमेर
Pachpadra Refinery

