Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बाड़मेर

बाड़मेर: 5 दिन में दूसरी बार ज्वलनशील पदार्थ और तिरंगा झंडा लेकर पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, जानिए क्या है मांग?

राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक युवक अपनी मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गया। बता दें कि युवक पांच दिन में दूसरी बार अपनी मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ा है।

बाड़मेर

Arvind Rao

Aug 17, 2025

Barmer
पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ युवक (फोटो- एक्स)

बाड़मेर: शहर के शास्त्री नगर स्थित पानी की टंकी पर शनिवार शाम एक बार फिर हंगामा खड़ा हो गया। स्थानीय निवासी कल्याण सिंह अपनी मांगों को लेकर ज्वलनशील पदार्थ और तिरंगा झंडा लेकर टंकी पर चढ़ गया। अचानक हुई इस घटना से पुलिस और प्रशासन में अफरा-तफरी मच गई।


जानकारी के अनुसार, युवक अतिक्रमण हटाने और गली में गंदे पानी की निकासी जैसी समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रहा था। उसने टंकी पर चढ़कर "इंकलाब जिंदाबाद" और "प्रशासन होश में आओ" जैसे नारे लगाए। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और युवक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी मांगों पर अड़ा रहा।

ये भी पढ़ें

Barmer: अस्पताल के वार्ड में नाच-गाने के साथ फिल्मी अंदाज में बर्थडे पार्टी, वीडियो वायरल हुआ तो​ गिरी गाज
बाड़मेर
chouthan viral video


बीजेपी नेता मौके पर पहुंचे


करीब दो घंटे तक मशक्कत के बाद रात आठ बजे बीजेपी नेता स्वरूप सिंह खारा मौके पर पहुंचे। उन्होंने युवक से बातचीत कर उसकी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया, जिसके बाद कल्याण सिंह नीचे उतर आया। इसके बाद पुलिस ने उसे थाने ले जाकर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कीं और छोड़ दिया।


11 अगस्त को भी चढ़ा था टंकी पर


यही युवक 11 अगस्त को भी अपनी मांगों को लेकर इसी टंकी पर चढ़ा था। उस समय करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद भाजपा नेता ने फोन पर आश्वासन देकर उसे नीचे उतारा था। प्रशासन ने तब उसकी समस्याओं का समाधान करने का भरोसा दिया था, लेकिन काम अधूरा रहने के कारण वह दोबारा टंकी पर चढ़ गया।


भाजपा नेता ने दिया आश्वासन


भाजपा नेता स्वरूप सिंह खारा ने कहा कि युवक की समस्याओं का नियमानुसार समाधान किया जाएगा। वहीं, प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि अतिक्रमण और पानी निकासी की दिक्कतों को दूर करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान श्रीअन्न उत्पादन में नंबर-1, लेकिन स्टार्टअप और प्रोसेसिंग यूनिट्स में पिछड़ा
बाड़मेर
Rajasthan No.1 in Millet Production

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Aug 2025 01:53 pm

Published on:

17 Aug 2025 01:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / बाड़मेर: 5 दिन में दूसरी बार ज्वलनशील पदार्थ और तिरंगा झंडा लेकर पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, जानिए क्या है मांग?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.