बाड़मेर: 5 दिन में दूसरी बार ज्वलनशील पदार्थ और तिरंगा झंडा लेकर पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, जानिए क्या है मांग?



यही युवक 11 अगस्त को भी अपनी मांगों को लेकर इसी टंकी पर चढ़ा था। उस समय करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद भाजपा नेता ने फोन पर आश्वासन देकर उसे नीचे उतारा था। प्रशासन ने तब उसकी समस्याओं का समाधान करने का भरोसा दिया था, लेकिन काम अधूरा रहने के कारण वह दोबारा टंकी पर चढ़ गया।