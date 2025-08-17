बाड़मेर: 5 दिन में दूसरी बार ज्वलनशील पदार्थ और तिरंगा झंडा लेकर पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, जानिए क्या है मांग?

बाड़मेर: शहर के शास्त्री नगर स्थित पानी की टंकी पर शनिवार शाम एक बार फिर हंगामा खड़ा हो गया। स्थानीय निवासी कल्याण सिंह अपनी मांगों को लेकर ज्वलनशील पदार्थ और तिरंगा झंडा लेकर टंकी पर चढ़ गया। अचानक हुई इस घटना से पुलिस और प्रशासन में अफरा-तफरी मच गई।
जानकारी के अनुसार, युवक अतिक्रमण हटाने और गली में गंदे पानी की निकासी जैसी समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रहा था। उसने टंकी पर चढ़कर "इंकलाब जिंदाबाद" और "प्रशासन होश में आओ" जैसे नारे लगाए। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और युवक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी मांगों पर अड़ा रहा।
करीब दो घंटे तक मशक्कत के बाद रात आठ बजे बीजेपी नेता स्वरूप सिंह खारा मौके पर पहुंचे। उन्होंने युवक से बातचीत कर उसकी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया, जिसके बाद कल्याण सिंह नीचे उतर आया। इसके बाद पुलिस ने उसे थाने ले जाकर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कीं और छोड़ दिया।
यही युवक 11 अगस्त को भी अपनी मांगों को लेकर इसी टंकी पर चढ़ा था। उस समय करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद भाजपा नेता ने फोन पर आश्वासन देकर उसे नीचे उतारा था। प्रशासन ने तब उसकी समस्याओं का समाधान करने का भरोसा दिया था, लेकिन काम अधूरा रहने के कारण वह दोबारा टंकी पर चढ़ गया।
भाजपा नेता स्वरूप सिंह खारा ने कहा कि युवक की समस्याओं का नियमानुसार समाधान किया जाएगा। वहीं, प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि अतिक्रमण और पानी निकासी की दिक्कतों को दूर करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।