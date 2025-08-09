Raksha Bandhan 2025: रक्षाबंधन के दिन पर्व नहीं मनाता यह समाज, बरसों पुरानी परंपरा का कर रहे निर्वहन

कल्याणपुर के पूर्व सरपंच भंवरदान चारण ने बताया कि चारण समाज की आराध्य देवी करणी माता की जन्मस्थली गांव सुवाप तथा ससुराल साठिका गांव में है। ऐसे में मान्यता है कि रक्षाबंधन के दिन करणी माता के पुत्र लाखन की मृत्यु कोलायत के कपिल सरोवर में डूबने से हो गई थी। इसी कारण चारण समाज शोक वश इस दिन रक्षाबंधन नहीं मनाता है।