Pachpadra Refinery: पचपदरा रिफाइनरी का सीएम भजनलाल शर्मा ने किया निरीक्षण, पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां तेज

मुख्यमंत्री ने रिफाइनरी का निरीक्षण करने के बाद आयोजन स्थल पर प्रधानमंत्री की प्रस्तावित यात्रा की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की बैठक भी ली। उन्होंने अधिकारियों को आयोजन के सफल संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गर्मी को देखते हुए जनसभा में आमजन के लिए पेयजल और बैठने की व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही यातायात पुलिस और परिवहन विभाग आपसी समन्वय से पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करें।