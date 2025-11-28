Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

बड़े भाई की मौत का सदमा बर्दाश्त न कर सका छोटा भाई, गुस्से में डॉक्टर पर स्टूल से हमला, कंधा और हाथ की उंगलियां टूटी

गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉ. दिनेश गढ़वीर पर युवक नरेंद्र दान ने स्टूल से हमला कर दिया, जिससे उनके कंधे में फ्रैक्चर हो गया। आरोपी को पुलिस ने डिटेन कर लिया। घटना पर चिकित्सक और समाज ने खेद जताया।

2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Arvind Rao

Nov 28, 2025

Doctor attacked at Barmer District Hospital

डॉक्टर पर स्टूल से हमला (फोटो- पत्रिका)

बाड़मेर: बाड़मेर जिला चिकित्सालय में गुरुवार दोपहर एक युवक ने गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉ. दिनेश गढ़वीर पर हमला कर दिया। युवक ने स्टूल उठाकर मार दिया, जिससे डॉक्टर के कंधे में फ्रैक्चर हो गया। इस घटना से अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई। सभी डॉक्टर विरोध में उतर आए।

कोतवाली पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने आरोपी नरेंद्र दान को डिटेन कर लिया है। जानकारी के अनुसार, कमरा नंबर-33 में गैस्ट्रोलोजिस्ट डॉ. दिनेश गढ़वीर मरीजों की जांच करे थे। इसी दौरान नरेंद्र दान कमरे में आया और मोर्चरी के बारे में पूछने लगा।

इसी दौरान वह गुस्सा हो गया और कक्ष में रखे स्टूल को उठाकर हमला कर दिया। इससे डॉक्टर का कंधा, हाथ की उंगलियां टूट गई। मौजूद मरीज और अन्य लोग अचानक हुए इस हमले से घबरा गए। वे कुछ कर पाते व पकड़ते इससे पहले ही युवक वहां से भाग छूटा।

समाज और परिवार ने जताया खेद

अखिल भारतीय चरण गढ़वी महासभा जिला बाड़मेर युवा अध्यक्ष की ओर बताया गया कि शिव तहसील निवासी सेणीदान पुत्र मुरारदान की एक्सीडेंट में मौत हो गई। शव को पोस्टमॉर्टम हेतु मोर्चरी में रखवा दिया गया।

छोटा भाई नरेंद्र दान जयपुर से बाड़मेर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर से मोर्चरी के संबंध में पूछताछ के दौरान आवेश में आकर मारपीट कर दी। परिवार और समाज के लोगों को उक्त घटना का खेद है।

गुरुवार दोपहर एक युवक ने चिकित्सक पर हमला किया। यह निंदनीय है। इसे लेकर प्रशासन की ओर से पुलिस में नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है।
-डॉ. हरीश चौहान, कार्यवाहक प्रमुख जिला चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय बाड़मेर

ये भी पढ़ें

घूंघट लगाई सास निकली कातिल…बहू की हत्या कर कुएं में फेंकी थी लाश, अब ताउम्र तोड़ेगी जेल की रोटी
भीलवाड़ा
Bhilwara Saas sentenced to life imprisonment

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Nov 2025 03:04 pm

Published on:

28 Nov 2025 03:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / बड़े भाई की मौत का सदमा बर्दाश्त न कर सका छोटा भाई, गुस्से में डॉक्टर पर स्टूल से हमला, कंधा और हाथ की उंगलियां टूटी

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बाड़मेर-जालोर की धरती के दुर्लभ खनिजों पर सख्त पहरा, सरकार कर रही है ये बड़ा काम

rare minerals of Barmer-Jalore region
बाड़मेर

राजस्थान में पाकिस्तानी नागरिक को 10 साल की सजा, ISI के लिए करता था नकली नोटों की तस्करी

Pakistani citizens sentenced
बाड़मेर

Barmer: बॉर्डर पर गायों के बीच छिपकर बैठा था घुसपैठिया, BSF के हाथ लगा, तारबंदी पार कर आया था पाकिस्तानी

बाड़मेर

सांसद बेनीवाल ने अफसरों को फटकारा, बोले- बैठक में क्या समोसा खाने आते हो, कलक्टर टीना डाबी से भी पूछा सवाल

Barmer Disha meeting
बाड़मेर

राजस्थान में BJP नेता गिरफ्तार, खेत में जा रही विवाहिता से चाकू की नोंक पर किया था बलात्कार

Gudamalani BJP leader arrested
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.