बड़े भाई की मौत का सदमा बर्दाश्त न कर सका छोटा भाई, गुस्से में डॉक्टर पर स्टूल से हमला, कंधा और हाथ की उंगलियां टूटी

डॉक्टर पर स्टूल से हमला (फोटो- पत्रिका)
बाड़मेर: बाड़मेर जिला चिकित्सालय में गुरुवार दोपहर एक युवक ने गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉ. दिनेश गढ़वीर पर हमला कर दिया। युवक ने स्टूल उठाकर मार दिया, जिससे डॉक्टर के कंधे में फ्रैक्चर हो गया। इस घटना से अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई। सभी डॉक्टर विरोध में उतर आए।
कोतवाली पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने आरोपी नरेंद्र दान को डिटेन कर लिया है। जानकारी के अनुसार, कमरा नंबर-33 में गैस्ट्रोलोजिस्ट डॉ. दिनेश गढ़वीर मरीजों की जांच करे थे। इसी दौरान नरेंद्र दान कमरे में आया और मोर्चरी के बारे में पूछने लगा।
इसी दौरान वह गुस्सा हो गया और कक्ष में रखे स्टूल को उठाकर हमला कर दिया। इससे डॉक्टर का कंधा, हाथ की उंगलियां टूट गई। मौजूद मरीज और अन्य लोग अचानक हुए इस हमले से घबरा गए। वे कुछ कर पाते व पकड़ते इससे पहले ही युवक वहां से भाग छूटा।
अखिल भारतीय चरण गढ़वी महासभा जिला बाड़मेर युवा अध्यक्ष की ओर बताया गया कि शिव तहसील निवासी सेणीदान पुत्र मुरारदान की एक्सीडेंट में मौत हो गई। शव को पोस्टमॉर्टम हेतु मोर्चरी में रखवा दिया गया।
छोटा भाई नरेंद्र दान जयपुर से बाड़मेर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर से मोर्चरी के संबंध में पूछताछ के दौरान आवेश में आकर मारपीट कर दी। परिवार और समाज के लोगों को उक्त घटना का खेद है।
गुरुवार दोपहर एक युवक ने चिकित्सक पर हमला किया। यह निंदनीय है। इसे लेकर प्रशासन की ओर से पुलिस में नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है।
-डॉ. हरीश चौहान, कार्यवाहक प्रमुख जिला चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय बाड़मेर
बड़ी खबरेंView All
बाड़मेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग