साउथ इंडिया से आए डॉक्टर की राजस्थान में मौत, होटल के बंद कमरे में मिली लाश, इलाके में फैली सनसनी

बाड़मेर। नेहरु नगर स्थित एक होटल के कमरे में चिकित्सक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना करके मृतक के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है।
बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम निवासी चिकित्सक डॉक्टर किरण कुमार दो-तीन दिन पहले बाड़मेर एक निजी अस्पताल में ट्रायल कार्य के लिए पहुंचे थे। यहां पर वह केंद्रीय बस स्टैंड के पास स्थित एक होटल में किराए के कमरे में रह रहे थे।
मंगलवार को सुबह जब वह हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो अस्पताल के स्टॉफ ने फोन करके संपर्क करने का प्रयास किया। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद होटल पहुंच कर पता किया तो उनका कमरा बंद था। इसके बाद होटल कर्मचारी ने पुलिस की मौजूदगी में उसे कमरे को खोलने पर चिकित्सक अपने बेड पर मृत अवस्था में मिला।
घटना की गंभीरता को देखते हुए बाड़मेर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा भी मौके पर पहुंचे उन्होंने घटनास्थल का मौका मुआयना करने के साथ ही जानकारी जुटाई और इसके साथ ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
पुलिस ने मृतक के परिजनों से संपर्क करके घटना के संबंध में जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने मृत के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मृतक के परिजनों के आने के बाद ही अब आगे की कार्रवाई की जाएगी।