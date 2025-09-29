पूर्व विधायक मेवाराम जैन पोस्टर विवाद: पुलिस ने कहा-जल्द करेंगे खुलासा, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

घटना की गंभीरता को देखते हुए बाड़मेर वृत्त डिप्टी रमेश शर्मा, कोतवाल बलभद्रसिंह और डीएसटी प्रभारी महिपालसिंह के नेतृत्व में तीन विशेष टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें अलग-अलग एंगल से जांच कर रही हैं और हर छोटे-बड़े साक्ष्य को जोड़ने में लगी हैं। पुलिस ने अब तक कई संदिग्धों को ट्रेस किया है, लेकिन किसी को औपचारिक रूप से हिरासत में नहीं लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही तकनीकी पहलुओं पर भी जांच हो रही है।