बाड़मेर

Barmer: शिक्षा के मंदिर में शर्मनाक हरकत, नशे में धुत शिक्षक गैलरी में मिला, छात्रा की कॉपी पर लिखे अपने नंबर

कार्यवाहक प्रिंसिपल लीलावती ने बताया कि शिक्षक मदनलाल को चार दिन पहले ही प्रतिनियुक्ति पर स्कूल में लगाया गया था।

बाड़मेर

Rakesh Mishra

Oct 31, 2025

गैलेरी में सोता शिक्षक। फोटो- पत्रिका

बाड़मेर। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हापों की ढाणी में शुक्रवार शाम शराब के नशे में एक सरकारी शिक्षक स्कूल की गैलरी में सोया मिला। ग्रामीणों और स्कूल स्टाॅफ ने शिक्षक को उठाकर घर भेजा। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया और मामले में जांच के आदेश दिए।

कार्यवाहक प्रिंसिपल लीलावती ने बताया कि शिक्षक मदनलाल को चार दिन पहले ही प्रतिनियुक्ति पर स्कूल में लगाया गया था। कुछ दिन पहले उसने एक छात्रा को कॉपी में अपना मोबाइल नंबर लिखा था, जिस पर उसे फटकार लगाई गई थी। तब टीचर ने कहा था कि उसे किराए का मकान लेना था, इसलिए नंबर दिए हैं।

शुक्रवार शाम उसकी नशे हालत की जानकारी मिलने पर पीईईओ को अवगत कराते हुए तुरंत रिलीव कर दिया गया। उन्होंने बताया कि स्कूल छुट्टी होने के बाद वह वापस कब आया, इसकी जानकारी नहीं है। स्कूल में फिलहाल मरम्मत का काम चल रहा है, इस वजह से गेट पर ताला नहीं लगा था। जिला शिक्षा अधिकारी कृष्णसिंह राणीगांव ने बताया कि जांच करवा रहे हैं, रिपोर्ट मिलते ही कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद ग्रामीणों ने विभाग से शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Barmer: शिक्षा के मंदिर में शर्मनाक हरकत, नशे में धुत शिक्षक गैलरी में मिला, छात्रा की कॉपी पर लिखे अपने नंबर

बाड़मेर

