Barmer: शिक्षा के मंदिर में शर्मनाक हरकत, नशे में धुत शिक्षक गैलरी में मिला, छात्रा की कॉपी पर लिखे अपने नंबर

शुक्रवार शाम उसकी नशे हालत की जानकारी मिलने पर पीईईओ को अवगत कराते हुए तुरंत रिलीव कर दिया गया। उन्होंने बताया कि स्कूल छुट्टी होने के बाद वह वापस कब आया, इसकी जानकारी नहीं है। स्कूल में फिलहाल मरम्मत का काम चल रहा है, इस वजह से गेट पर ताला नहीं लगा था। जिला शिक्षा अधिकारी कृष्णसिंह राणीगांव ने बताया कि जांच करवा रहे हैं, रिपोर्ट मिलते ही कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद ग्रामीणों ने विभाग से शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।