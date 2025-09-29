Balotra News: पड़ोसी को फंसाने के लिए पति-पत्नी ने रचा बड़ा खेल, पुलिस ने पर्दाफाश कर किया गिरफ्तार

दम्पती की निशानदेही पर चोरी किए गए जेवरात व मोबाइल फोन बरामद किया। वहीं जांच में नकदी चोरी होना नहीं पाया गया। पुलिस अनुसंधान में सामने आया है कि दम्पती ने पड़ोसी से रंजिश के चलते स्वयं चोरी की घटना को अंजाम देकर उसे अज्ञात मुल्जिमों की ओर से चोरी दिखाने की नीयत से रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और बाद में पड़ोसी पर संदेह जताकर उसे फंसाने का प्रयास कर रहे थे। आरोपियों ने बताया कि पड़ोसियों के बीच पहले से चल रहे आपसी मुकदमों के कारण यह साजिश रची गई थी। पुलिस ने मामले का प्रभावी पर्दाफाश कर चोरी किया गया माल बरामद कर लिया है।