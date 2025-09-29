Patrika LogoSwitch to English

Balotra News: पड़ोसी को फंसाने के लिए पति-पत्नी ने रचा बड़ा खेल, पुलिस ने पर्दाफाश कर किया गिरफ्तार

एसपी ने बताया कि 23 सितंबर को प्रार्थी देवाराम ने सिवाना थाना में उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट दी कि ग्राम जेतमालनगर (सिणेर) में अज्ञात चोरों ने उसके घर की लोहे की पेटी में रखे बैग से सोने-चांदी के आभूषण, नकदी व एक मोबाइल फोन चोरी कर लिए।

बाड़मेर

image

Rakesh Mishra

Sep 29, 2025

false case of theft

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फोटो- पत्रिका

राजस्थान के बालोतरा जिले के सिवाना थाना पुलिस ने ऑपरेशन अश्ववेग अभियान के तहत ग्राम जेतमालनगर (सिणेर) में हुई चोरी का पर्दाफाश कर दम्पती देवाराम व उसकी पत्नी देवी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी हुए सोने-चांदी के आभूषण व एक मोबाइल फोन बरामद किया है।

पुलिस अधीक्षक जिला बालोतरा रमेश ने बताया कि कार्रवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोतरा गोपालसिंह भाटी व वृताधिकारी सिवाना नीरज शर्मा के सुपरविजन में थानाधिकारी सिवाना ओमप्रकाश के नेतृत्व में गठित टीम ने बंद कमरे के ताले तोड़कर की गई चोरी की गहन तहकीकात करने के साथ ही मामले के तार जोड़कर सच का खुलासा किया।

आरोपी ने खुद दर्ज करवाई रिपोर्ट

एसपी ने बताया कि 23 सितंबर को प्रार्थी देवाराम ने सिवाना थाना में उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट दी कि ग्राम जेतमालनगर (सिणेर) में अज्ञात चोरों ने उसके घर की लोहे की पेटी में रखे बैग से सोने-चांदी के आभूषण, नकदी व एक मोबाइल फोन चोरी कर लिए।

प्रार्थी ने रिपोर्ट में लगभग आधा तोला वजनी सोने का नाक का कांटा (फीणी), नाक की फीणी, चांदी के बड़े कानों के टॉप्स की एक जोड़ी, चांदी का झेला, सिर का बोरीया, हाथों का कोंकण की एक जोड़ी, पैरों के कड़ला की जोड़ी (चांदी), चांदी की बेड़ियों की जोड़ी व गले की चांदी की कंठी चोरी होना बताया था। वही रिपोर्ट में घर से नकद राशि 25,000 रुपए तथा एक स्क्रीन-टच मोबाइल फोन, जिसमें सिम लगी हुई भी चोरी होना बताया गया। जिस पर पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर सिवाना थाना में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया।

आपसी रंजिश का निकला मामला

पुलिस टीम ने तकनीकी सहायता, परम्परागत पुलिसिंग व सूचना संकलन के आधार पर जांच-पड़ताल कर संदिग्धों तक पहुंच बनाई। संदेह के आधार पर देवाराम पुत्र मानाराम मेघवाल निवासी सिणेर व उनकी पत्नी देवी से गहन पूछताछ की गई। आरोपितों ने घटना करना स्वीकार किया, जिस पर दोनों को गिरफ्तार किया गया।

दम्पती की निशानदेही पर चोरी किए गए जेवरात व मोबाइल फोन बरामद किया। वहीं जांच में नकदी चोरी होना नहीं पाया गया। पुलिस अनुसंधान में सामने आया है कि दम्पती ने पड़ोसी से रंजिश के चलते स्वयं चोरी की घटना को अंजाम देकर उसे अज्ञात मुल्जिमों की ओर से चोरी दिखाने की नीयत से रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और बाद में पड़ोसी पर संदेह जताकर उसे फंसाने का प्रयास कर रहे थे। आरोपियों ने बताया कि पड़ोसियों के बीच पहले से चल रहे आपसी मुकदमों के कारण यह साजिश रची गई थी। पुलिस ने मामले का प्रभावी पर्दाफाश कर चोरी किया गया माल बरामद कर लिया है।

खबर शेयर करें:

