Rajasthan: डिप्टी ने चालक को मारा थप्पड़, ऑडियो वायरल होते ही मामले ने पकड़ा तूल, हनुमान बेनीवाल ने की जांच की मांग

बाड़मेर। जिला पुलिस के चौहटन वृत्त के बड़े अधिकारी ने वाहन चालक के थप्पड़ मार दिया। चालक ने घटनाक्रम की सूचना तत्काल पुलिस अधीक्षक को पहुंचाई। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने चालक को समझाकर मामला शांत करवा दिया। इस संबंध में कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है।
जानकारी के अनुसार पुलिस के एक बड़े अधिकारी ड्यूटी को लेकर चालक पर नाराज हो गए। बात बढ़ने पर उसे चांटा मार दिया। चालक ने जब इसकी शिकायत एसपी नरेंद्रसिंह मीना से की तो उन्होंने पुलिस अधिकारी को फोन कर डांट लगाई और चालक से माफी मांगने की बात भी कही।
साथ ही बाड़मेर एएसपी को मामला सुलझाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। एएसपी समेत अन्य अधिकारियों ने चालक से समझाकर रात में ही सहमति पत्र लिखवा लिया। लेकिन शुक्रवार को जब चालक का ऑडियो व बयान सामने आया तो विभागीय पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
वाहन चालक का किसी व्यक्ति के साथ बातचीत का ऑडियो वारयल हुआ है। मामले में चालक बता रहा है मेरे को डिप्टी ने थप्पड़ मारी। मेरा कोई गुनाह नहीं है। मैं अधिकारियों के शोषण से परेशान हूं। में अब सेवानिवृत्त होना चाहता हूं। मेरे अधिकारी मेरे साथ नहीं हैं।
वहीं, इस मामले में आरएलपी प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने शुक्रवार देर रात सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। बिना किसी भेदभाव के प्रताड़ित हुए दलित पुलिस कार्मिक के पक्ष को सुनते हुए न्यायसंगत कार्रवाई की जाए।