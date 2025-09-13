Rajasthan: डिप्टी ने चालक को मारा थप्पड़, ऑडियो वायरल होते ही मामले ने पकड़ा तूल, हनुमान बेनीवाल ने की जांच की मांग

जानकारी के अनुसार पुलिस के एक बड़े अधिकारी ड्यूटी को लेकर चालक पर नाराज हो गए। बात बढ़ने पर उसे चांटा मार दिया। चालक ने जब इसकी शिकायत एसपी नरेंद्रसिंह मीना से की तो उन्होंने पुलिस अधिकारी को फोन कर डांट लगाई और चालक से माफी मांगने की बात भी कही।