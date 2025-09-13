Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बाड़मेर

Rajasthan: डिप्टी ने चालक को मारा थप्पड़, ऑडियो वायरल होते ही मामले ने पकड़ा तूल, हनुमान बेनीवाल ने की जांच की मांग

Barmer News: बाड़मेर जिला पुलिस के चौहटन वृत्त के बड़े अधिकारी ने वाहन चालक के थप्पड़ मार दिया। चालक ने घटनाक्रम की सूचना तत्काल पुलिस अधीक्षक को पहुंचाई।

बाड़मेर

Anil Prajapat

Sep 13, 2025

Hanuman Beniwal
सांसद हनुमान बेनीवाल, फोटो- एक्स हैंडल

बाड़मेर। जिला पुलिस के चौहटन वृत्त के बड़े अधिकारी ने वाहन चालक के थप्पड़ मार दिया। चालक ने घटनाक्रम की सूचना तत्काल पुलिस अधीक्षक को पहुंचाई। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने चालक को समझाकर मामला शांत करवा दिया। इस संबंध में कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है।

जानकारी के अनुसार पुलिस के एक बड़े अधिकारी ड्यूटी को लेकर चालक पर नाराज हो गए। बात बढ़ने पर उसे चांटा मार दिया। चालक ने जब इसकी शिकायत एसपी नरेंद्रसिंह मीना से की तो उन्होंने पुलिस अधिकारी को फोन कर डांट लगाई और चालक से माफी मांगने की बात भी कही।

साथ ही बाड़मेर एएसपी को मामला सुलझाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। एएसपी समेत अन्य अधिकारियों ने चालक से समझाकर रात में ही सहमति पत्र लिखवा लिया। लेकिन शुक्रवार को जब चालक का ऑडियो व बयान सामने आया तो विभागीय पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Police Constable Exam: परीक्षार्थियों के लिए राहत की खबर, रेलवे ने चलाई 13 परीक्षा स्पेशल ट्रेनें
जयपुर
Exam special train

वाहन चालक बोला- डिप्टी ने मारा थप्पड़

वाहन चालक का किसी व्यक्ति के साथ बातचीत का ऑडियो वारयल हुआ है। मामले में चालक बता रहा है मेरे को डिप्टी ने थप्पड़ मारी। मेरा कोई गुनाह नहीं है। मैं अधिकारियों के शोषण से परेशान हूं। में अब सेवानिवृत्त होना चाहता हूं। मेरे अधिकारी मेरे साथ नहीं हैं।

बेनीवाल ने की जांच की मांग

वहीं, इस मामले में आरएलपी प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने शुक्रवार देर रात सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। बिना किसी भेदभाव के प्रताड़ित हुए दलित पुलिस कार्मिक के पक्ष को सुनते हुए न्यायसंगत कार्रवाई की जाए।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: दिवाली से पहले मिलेगी बड़ी सौगात, राजस्थान में यहां बनेंगी 14 नई सड़कें
अलवर
road-news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Sept 2025 07:38 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Rajasthan: डिप्टी ने चालक को मारा थप्पड़, ऑडियो वायरल होते ही मामले ने पकड़ा तूल, हनुमान बेनीवाल ने की जांच की मांग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.