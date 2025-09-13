Patrika LogoSwitch to English

बालोतरा के स्पा सेंटर में चल रहा था गंदा काम, दूसरे राज्यों से बुलाते लड़कियां; पुलिस पहुंची तो मचा हड़कंप

Spa Center Police Raid: बालोतरा शहर में देर रात पुलिस ने पचपदरा बाइपास स्थित हेवन लग्जरी स्पा एंड होटल पर छापेमारी कर अनैतिक गतिविधियों का भंडाफोड़ किया।

बाड़मेर

Anil Prajapat

Sep 13, 2025

Police-raid-on-luxury-spa-center-in-Balotra
हेवन लग्जरी स्पा एंड होटल में पुलिस की छापेमारी। फोटो: पत्रिका

बालोतरा। शहर में देर रात पुलिस ने पचपदरा बाइपास स्थित हेवन लग्जरी स्पा एंड होटल पर छापेमारी कर अनैतिक गतिविधियों का भंडाफोड़ किया। कार्रवाई के दौरान 15 से अधिक युवक-युवतियों को हिरासत में लिया गया।

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक रमेश के निर्देश पर बालोतरा डीएसपी सुनील मान और पचपदरा डीएसपी अशोक शर्मा के नेतृत्व में की गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पीटा एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और सभी हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच के बाद पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।

बोगस ग्राहक भेजकर की पुष्टि

पुलिस के अनुसार लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि बालोतरा-जोधपुर रोड स्थित इस स्पा सेंटर की आड़ में अनैतिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं, जिससे आसपास का माहौल खराब हो रहा था। शिकायत की पुष्टि के लिए पुलिस ने एक बोगस ग्राहक भेजा। जानकारी सही पाए जाने के बाद देर रात संयुक्त टीम ने छापा मारा।

छापेमारी के दौरान मची अफरा-तफरी

डीएसपी सुनील मान और अशोक शर्मा अपनी टीम के साथ होटल पहुंचे और मौके पर मौजूद युवक-युवतियों को हिरासत में लिया। अचानक हुई कार्रवाई से होटल परिसर में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने सभी आरोपियों को पचपदरा थाने लाकर पूछताछ शुरू की है।

बाहरी राज्यों से लाई गई युवतियां

पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि स्पा सेंटर में बाहरी राज्यों से युवतियों को बुलाकर अवैध गतिविधियों में शामिल किया जाता था। शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष रणनीति अपनाई और मामले की तह तक जाने के बाद कार्रवाई को अंजाम दिया।

फिलहाल होटल संचालक सहित सभी हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ जारी है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने के बाद पूरे प्रकरण का खुलासा किया जाएगा।

