Pachpadra Refinery Fire : ‘पीएम मोदी की विजिट के पहले लगी आग…’, अशोक गहलोत ने उठाए कई गंभीर सवाल

Pachpadra Refinery Fire : बालोतरा जिले में स्थित पचपदरा रिफाइनरी की ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी-सह-पेट्रो रसायन परिसर की मुख्य यूनिट आज पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले थे। पर सोमवार उस यूनिट में आग लग गई थी। जिसके बाद एचआरआरएल परिसर में हड़कंप मच गया। इस पर कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत लगातार प्रतिक्रियाएं दी। पचपदरा रिफाइनरी में आग लगने की घटना पर मीडिया को प्रतिक्रिया देते हुए अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा कि देखिए पूरा राजस्थान बहुत चिंतित हो गया जब सुना कि आग लगी है वहां पर और धीरे- धीरे पब्लिक में जो रिएक्शन भी है और ये उत्सुकता भी है कि आग क्यों लगी?