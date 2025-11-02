राजस्थान में सबसे बड़ा अन्नकूट महोत्सव: 20 हलवाई 96 घंटे में तैयार करेंगे 140 क्विंटल प्रसाद, झूले और दुकानें सजने लगी

बालोतरा: मारवाड़ के तीर्थराज के रूप में विख्यात तीर्थ स्थल रणछोड़राय खेड़ मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा पर बुधवार को अन्नकूट मेला आयोजित होगा। मेले को लेकर मंदिर ट्रस्ट मंडल की तैयारियां जोरों पर हैं। मेले के लिए दुकानों का आवंटन कार्य प्रारंभ हो गया है। वहीं, श्रद्धालुओं में अन्नकूट महोत्सव को लेकर विशेष उत्साह देखा जा रहा है।