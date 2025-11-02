राजस्थान में सबसे बड़ा अन्नकूट महोत्सव: 20 हलवाई 96 घंटे में तैयार करेंगे 140 क्विंटल प्रसाद, झूले और दुकानें सजने लगी

मेले में झूले और दुकानें सजने लगी (फोटो- पत्रिका)
बालोतरा: मारवाड़ के तीर्थराज के रूप में विख्यात तीर्थ स्थल रणछोड़राय खेड़ मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा पर बुधवार को अन्नकूट मेला आयोजित होगा। मेले को लेकर मंदिर ट्रस्ट मंडल की तैयारियां जोरों पर हैं। मेले के लिए दुकानों का आवंटन कार्य प्रारंभ हो गया है। वहीं, श्रद्धालुओं में अन्नकूट महोत्सव को लेकर विशेष उत्साह देखा जा रहा है।
शनिवार से अन्नकूट के लिए 56 भोग बनाने का कार्य प्रारंभ हो गया है। प्रसादी व्यवस्था के मुख्य व्यवस्थापक भगवानदास गोयल की देखरेख में 20 हलवाइयों और 10 मजदूरों की टीम अलग-अलग व्यंजन तैयार कर रही है।
यह टीम 96 घंटे तक लगातार भोग निर्माण का कार्य करेगी। पूर्णिमा के दिन इन व्यंजनों का प्रसाद श्रद्धालुओं में वितरित किया जाएगा।
श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर परिसर में महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग दर्शन पंक्तियों की व्यवस्था की गई है। दर्शन मार्गों पर रेलिंग लगाई जा रही है और तीर्थ क्षेत्र को रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया जा रहा है।
मंदिर परिसर में झूले और मनोरंजन बाजार भी सजने लगे हैं। मेले से दो दिन पूर्व से ही विभिन्न दुकानों के बाजार प्रारंभ हो जाएंगे। दौलत आर प्रजापत ने बताया कि विशाल आयोजन को लेकर ट्रस्ट मंडल की ओर से प्रतिदिन बैठकें आयोजित की जा रही हैं।
मेले की सुचारु व्यवस्था को लेकर ट्रस्ट मंडल के अध्यक्ष रमेश मंगल, उपाध्यक्ष भंवरलाल टावरी, सचिव महेंद्र अग्रवाल, सह सचिव अयोध्या प्रसाद गोयल, रविंद्र रामावत, महेश सिंहल, रामचंद्र घांची सहित अन्य सदस्य अपनी-अपनी जिम्मेदारियों में सक्रिय रूप से जुटे हुए हैं।
कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होने वाला यह अन्नकूट महोत्सव प्रदेश का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु रणछोड़राय के दर्शन और अन्नकूट प्रसादी का लाभ प्राप्त करेंगे।
