राजस्थान में यहां लाखों की लागत से बनेगा आयुर्वेद दफ्तर, अधिकारियों-कर्मचारियों को मिलेंगी अच्छी सुविधाएं, टेंडर जारी

आयुर्वेद देश की सबसे पुरानी चिकित्सा उपचार पद्धति है। लेकिन सरकारी स्तर पर संरक्षण नहीं मिलने पर आयुर्वेद पद्धति का प्रचलन कम है। इसके महत्व से अनजान लोग एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से उपचार लेते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से सरकार के आयुर्वेद पद्धति को प्रोत्साहन और संरक्षण देने तथा नवाचार करने पर अब लोग इससे जुड़ रहे हैं। इससे बीते वर्षों में आयुर्वेद का महत्व फिर से बढ़ा है।