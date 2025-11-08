Patrika LogoSwitch to English

बाड़मेर

राजस्थान में यहां लाखों की लागत से बनेगा आयुर्वेद दफ्तर, अधिकारियों-कर्मचारियों को मिलेंगी अच्छी सुविधाएं, टेंडर जारी

बाड़मेर में आयुर्वेद विभाग का उपनिदेशक कार्यालय अब अपने भवन से संचालित होगा। 88 लाख की लागत से गडरारोड स्थित योग प्राकृतिक चिकित्सालय के पास एक मंजिला भवन बनेगा। अब तक किराए के भवन में चल रहे इस कार्यालय से जिले के 100 से अधिक आयुर्वेद केंद्रों को बेहतर सुविधा मिलेगी।

2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Arvind Rao

Nov 08, 2025

Rajasthan Barmer Ayurveda Deputy Director office

किराए के भवन में संचालित हो रहा आयुर्वेद उपनिदेशक कार्यालय (फोटो- पत्रिका)

बाड़मेर/बालोतरा: जिला मुख्यालय बाड़मेर पर आयुर्वेद विभाग का उपनिदेशक कार्यालय भवन बनकर तैयार होगा। कार्यालय स्वीकृति के बाद से अब तक किराए के भवन में ही संचालित हो रहा है। भवन निर्माण के लिए सरकार ने पहले जमीन और अब 88 लाख का बजट स्वीकृत किया है। भवन तैयार होने से बाड़मेर और बालोतरा में 100 से अधिक आयुर्वेद चिकित्सालयों के अधिकारियों व कर्मचारियों को अच्छी सुविधा मिलेगी।

आयुर्वेद देश की सबसे पुरानी चिकित्सा उपचार पद्धति है। लेकिन सरकारी स्तर पर संरक्षण नहीं मिलने पर आयुर्वेद पद्धति का प्रचलन कम है। इसके महत्व से अनजान लोग एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से उपचार लेते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से सरकार के आयुर्वेद पद्धति को प्रोत्साहन और संरक्षण देने तथा नवाचार करने पर अब लोग इससे जुड़ रहे हैं। इससे बीते वर्षों में आयुर्वेद का महत्व फिर से बढ़ा है।

एक मंजिला भवन होगा

देश आजादी से आज दिन तक जिला मुख्यालय बाड़मेर में आयुर्वेद उपनिदेशक कार्यालय किराए के भवन में संचालित हो रहा है। नाकाफी भवन व सुविधाओं के अभाव पर कामकाज को लेकर अधिकारियों कर्मचारियों को परेशानी होती है।

इस पर सरकार ने भवन निर्माण के लिए पहले योग में प्राकृतिक चिकित्सालय गडरारोड के समीप 100 गुणा 40 फीट का भूखंड आवंटित किया। भवन निर्माण के लिए 88 लाख रुपए स्वीकृत किए। जारी वर्क आर्डर पर कार्यकारी एजेंसी सार्वजनिक निर्माण विभाग शीघ्र भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ करेगी। इस पर कुछ महीनों बाद एक मंजिला भवन बनकर तैयार हो गया।

बाड़मेर में 24 आयुर्वेद औषधालय संचालित

जिला बाड़मेर और बालोतरा में एक-एक जिला स्तरीय आयुर्वेद चिकित्सालय संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा बाड़मेर में 24 और बालोतरा में 18 आयुर्वेद औषधालय संचालित हो रहे हैं। बाड़मेर में 26, बालोतरा में 22 आयुर्वेद हेल्थ वैलनेस सेंटर, 10 ब्लॉक आयुष चिकित्सालय, बाड़मेर में एक योग और प्राकृतिक चिकित्सालय संचालित हो रहा है। भवन बनकर तैयार होने से आमजन सहित हजारों अधिकारियों कर्मचारियों को अच्छी सुविधा मिलेगी।

टेंडर जारी किया

विभाग का स्वयं कार्यालय नहीं है। किराए के भवन में कार्यालय संचालित हो रहा है। उप निदेशक कार्यालय भवन निर्माण को लेकर सरकार ने जमीन आवंटन, 88 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। टेंडर जारी किया गया है। कार्यकारी एजेंसी सार्वजनिक निर्माण विभाग शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ करेगी। इससे आमजन सहित अधिकारियों, कर्मचारियों को अच्छी सुविधा मिलेगी।
-रमेश धनदे उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग बाड़मेर

खबर शेयर करें:

