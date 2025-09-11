Rajasthan : लूणी-सुकड़ी नदी में जबरदस्त पानी आने से किसान खुश, करीब 900 कृषि कुएं होंगे रिचार्ज

Rajasthan : बाडमेर के समदड़ी में लूणी, सुकड़ी नदी किसानों के लिए इस बार खुशियां लेकर आई है। सुकड़ी नदी समदड़ी के पास लूणी में समाहित होती है। भरपूर आवक से आगामी एक माह तक पानी का बहाव चलने की पूरी संभावना है। इससे नदी किनारे सैकड़ों कृषि कुएं पानी से रिचार्ज होंगे। जो पेयजल के साथ खेती के लिए किसानों के मददगार बनेंगे।