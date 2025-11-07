Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

राजस्थान: MLA रविंद्र सिंह भाटी ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को क्यों लिखी चिट्ठी, की ये बड़ी मांग

राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में शिक्षकों की भारी कमी पर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को पत्र लिखा। भाटी ने सभी सरकारी स्कूलों में समान स्टाफिंग पैटर्न लागू करने की मांग की।

less than 1 minute read
Google source verification

बाड़मेर

image

Arvind Rao

Nov 07, 2025

Barmer MLA Ravindra Bhati

विधायक रविंद्र सिंह भाटी और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर (फोटो- पत्रिका)

बाड़मेर: प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में शिक्षकों की भारी कमी और असमान स्टाफिंग व्यवस्था को लेकर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को पत्र लिखा। उन्होंने राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में समान स्टाफिंग पैटर्न सिस्टम लागू करने की मांग की है, जिससे शिक्षा संसाधनों का न्यायसंगत और संतुलित वितरण सुनिश्चित हो सके।


बता दें कि विधायक भाटी ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि प्रदेश के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभागों में शिक्षकों के पदों की स्थिति बेहद असमान है, जिसका सबसे अधिक प्रभाव सीमावर्ती जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और सिरोही पर पड़ रहा है।


उन्होंने बताया कि प्राथमिक शिक्षा विभाग में औसतन 13.76 फीसदी पद रिक्त हैं। जबकि सीमावर्ती जिलों में यह स्थिति कहीं अधिक गंभीर हैं। बाड़मेर में 20.01 फीसदी, जैसलमेर में 21.13 फीसदी, बीकानेर में 16.87 फीसदी और सिरोही में 22.52 फीसदी पद खाली हैं।


माध्यमिक शिक्षा विभाग में तो स्थिति और भी चिंताजनक है। राज्य स्तर पर 26.93 फीसदी पद रिक्त हैं। जबकि सीमावर्ती जिलों में यह अनुपात बाड़मेर में 40.32 फीसदी, जैसलमेर में 40.56 फीसदी, बीकानेर में 29.59 फीसदी और सिरोही में 34.07 फीसदी तक पहुंच गया है।

ये भी पढ़ें

भीलवाड़ा में 9 महीने के मासूम की चीखें गूंजी, पर किसी ने न सुनी…भोपा गर्म सरिए से पेट दागता रहा, अब तक 5 बच्चों की मौत
भीलवाड़ा
Bhilwara

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 Nov 2025 10:55 am

Published on:

07 Nov 2025 10:54 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / राजस्थान: MLA रविंद्र सिंह भाटी ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को क्यों लिखी चिट्ठी, की ये बड़ी मांग

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Crime: शादी और फिर मौत…उम्र 19 साल, पति समेत अन्य पर लगाए हत्या का आरोप

Barmer Crime
बाड़मेर

हाइवे पर जानलेवा अव्यवस्था: बीएनसी से चौहटन चौराहे तक खतरा ही खतरा

समाचार

कार हुई क्षतिग्रस्त तो क्लेम का दावा, कंपनी ने किया इंकार, अब देने होंगे दो लाख रुपए

बाड़मेर

Road Accident: बहन को परीक्षा दिलाने निकला था भाई, हादसे ने हमेशा के लिए कर दिया जुदा, जिंदगी-मौत के बीच जूझ रही ‘खम्मा’

सड़क हादसे (पत्रिका सांकेतिक तस्वीर)
बाड़मेर

राजस्थान में बीजेपी नेता पर बलात्कार का केस दर्ज, अश्लील वीडियो बनाकर की ब्लैकमेलिंग, बोला- मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता

Rajasthan Crime news
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.