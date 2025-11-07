राजस्थान: MLA रविंद्र सिंह भाटी ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को क्यों लिखी चिट्ठी, की ये बड़ी मांग

बाड़मेर: प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में शिक्षकों की भारी कमी और असमान स्टाफिंग व्यवस्था को लेकर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को पत्र लिखा। उन्होंने राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में समान स्टाफिंग पैटर्न सिस्टम लागू करने की मांग की है, जिससे शिक्षा संसाधनों का न्यायसंगत और संतुलित वितरण सुनिश्चित हो सके।