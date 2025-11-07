राजस्थान: MLA रविंद्र सिंह भाटी ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को क्यों लिखी चिट्ठी, की ये बड़ी मांग

विधायक रविंद्र सिंह भाटी और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर (फोटो- पत्रिका)
बाड़मेर: प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में शिक्षकों की भारी कमी और असमान स्टाफिंग व्यवस्था को लेकर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को पत्र लिखा। उन्होंने राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में समान स्टाफिंग पैटर्न सिस्टम लागू करने की मांग की है, जिससे शिक्षा संसाधनों का न्यायसंगत और संतुलित वितरण सुनिश्चित हो सके।
बता दें कि विधायक भाटी ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि प्रदेश के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभागों में शिक्षकों के पदों की स्थिति बेहद असमान है, जिसका सबसे अधिक प्रभाव सीमावर्ती जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और सिरोही पर पड़ रहा है।
उन्होंने बताया कि प्राथमिक शिक्षा विभाग में औसतन 13.76 फीसदी पद रिक्त हैं। जबकि सीमावर्ती जिलों में यह स्थिति कहीं अधिक गंभीर हैं। बाड़मेर में 20.01 फीसदी, जैसलमेर में 21.13 फीसदी, बीकानेर में 16.87 फीसदी और सिरोही में 22.52 फीसदी पद खाली हैं।
माध्यमिक शिक्षा विभाग में तो स्थिति और भी चिंताजनक है। राज्य स्तर पर 26.93 फीसदी पद रिक्त हैं। जबकि सीमावर्ती जिलों में यह अनुपात बाड़मेर में 40.32 फीसदी, जैसलमेर में 40.56 फीसदी, बीकानेर में 29.59 फीसदी और सिरोही में 34.07 फीसदी तक पहुंच गया है।
बड़ी खबरेंView All
बाड़मेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग