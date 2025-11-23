Punjabi Tinda: ‘चप्पन कद्दू’ बना सेहत का नया साथी, हेल्थ के गुण जानकर लोग हुए दीवाने

इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, जो पाचन को दुरुस्त रखता है। कब्ज, गैस और एसिडिटी की समस्या कम होती है। कैलोरी बहुत कम होने और पानी की मात्रा अधिक होने से पेट भरा महसूस होता है और वजन कम करने में मदद मिलती है।

कोलेस्ट्रॉल कम करने में सहायक होने से दिल के रोगों का खतरा घटता है। विटामिन ए और सी के साथ खनिज मौजूद होने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। शुगर रोगियों के लिए भी इसे अच्छा माना गया है।