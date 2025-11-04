Patrika LogoSwitch to English

राजस्थान में बीजेपी नेता पर बलात्कार का केस दर्ज, अश्लील वीडियो बनाकर की ब्लैकमेलिंग, बोला- मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता

बीजेपी नेता पर एक महिला से बलात्कार करने और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज हुआ है। आरोपी ने धमकी दी कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर केस दर्ज कर जांच शुरू की है।

बाड़मेर

image

Arvind Rao

Nov 04, 2025

Rajasthan Crime news

बीजेपी नेता पर बलात्कार का केस दर्ज (पत्रिका सांकेतिक तस्वीर)

गुड़ामालानी (बाड़मेर): बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता के खिलाफ बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी पुलिस थाने में एक महिला ने चाकू की नोक पर बलात्कार करने का मामला दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने पहले अपने एक साथी से उसका अश्लील वीडियो बना ब्लैकमेल किया और फिर वीडियो वायरल कर दिया।


गौरतलब है कि पांच-सात दिनों पहले इसी बीजेपी कार्यकर्ता का एक अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस ने रिपोर्ट पर पीड़िता का मेडिकल करवा मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।


पुलिस के अनुसार, एक विवाहिता महिला ने मामला दर्ज करवाकर बताया कि 18 सितंबर 2025 को मेरे पति घर पर नहीं थे और बेटा भी बाहर गया हुआ था। दोपहर करीब दो बजे घर से खेत जाने के लिए रवाना हुई। जब पड़ोसी के खेत में से जाने लगी तो पहले से झाड़ियों में बैठे आरोपी ने उसे पकड़ लिया। चाकू की नोंक पर बलात्कार किया।


आरोपी ने अपने एक साथी से उसका अश्लील वीडियो भी बनवाया और घटना के बारे में किसी को बताने पर उसे वारयल करने की धमकी दी। आरोपी ने दबाव बनाकर उसे ब्लैकमेल किया और कहा कि मेरी पहुंच ऊपर तक है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।


डर के कारण किसी को इसके बारे में बताया नहीं। गुड़ामालानी थानाधिकारी देवीचंद ढाका ने बताया कि केस दर्ज कर लिया है और मेडिकल भी करवाया गया है।

