बाड़मेर-जालोर की धरती के दुर्लभ खनिजों पर सख्त पहरा, सरकार कर रही है ये बड़ा काम

बालोतरा के सिवाना की पहाड़ियों में 1 लाख 11 हजार 845 टन दुर्लभ खनिज की उपलब्धता भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग ने मानी है। राज्य में 35 दुर्लभ खनिज परियोजनाएं और 195 खोज परियोजनाओं में अब बालोतरा का सिवाना इलाका शामिल है। परमाणु ऊर्जा विभाग ने साल 2021-22 से इस पर कार्य प्रारंभ किया। इसमें जी-4 (प्रारंभिक अन्वेषण) और जी-3 (संसाधन जुटाने के आगामी स्तर) तक कार्य चल रहा है।