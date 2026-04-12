Balotra News : आईपीएल सट्टा नेटवर्क का भंडाफोड़, करोड़ों के हिसाब-किताब संग 4 बुकी गिरफ्तार

पुलिस को 9 अप्रेल की रात विश्वसनीय सूचना मिली थी कि सिटी पार्क बालोतरा के पास जावेद व उसके साथी आईपीएल 2026 के तहत कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच चल रहे मैच पर संगठित रूप से सट्टा संचालित कर रहे हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने जावेद के किराए के मकान पर योजनाबद्ध दबिश दी। मौके से जावेद, मनीष, असरफ और महेन्द्र को दस्तयाब किया गया तथा उनके कब्जे से सट्टा संचालन में प्रयुक्त उपकरण बरामद किए गए।