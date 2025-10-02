Patrika LogoSwitch to English

बाड़मेर

राजस्थान में नाबालिग बच्चे का अपहरण कर कुकर्म का प्रयास, रस्सी से बांधकर कपड़े उतारा, फिर करने लगा गलत हरकत

Barmer Crime: बाड़मेर में एक नाबालिग बच्चे का किडनैप कर कुकर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। नाबालिग के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बाड़मेर

image

Arvind Rao

Oct 02, 2025

minor child was kidnapped and attempted rape in Barmer

kidnapped and attempted rape in Barmer (Patrika File Photo)

Barmer Crime: बाड़मेर शहर के कोतवाली थाने में एक नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित के पिता की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है।


बाड़मेर वृत्त डीएसपी रमेश शर्मा ने बताया कि पीड़ित नाबालिग के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कर मामला दर्ज करवाया कि 30 सितंबर को उनका बेटा खेलने के लिए स्टेडियम गया था। जहां से उसे अगवा कर कमरे पर ले गए।


कपड़े उतारकर गलत काम किया


जहां पर रस्सी से बांधकर कपड़े उतार दिए और गलत काम करने का प्रयास किया। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर जांच प्रारंभ की गई। साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी महेंद्र सिंह को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है।


बेहोश कर ले गया बदमाश


नाबालिग जब स्टेडियम में खेलने गया था, तब वहां एक युवक बाइक लेकर आया और रूमाल सुंघाकर बेहोश कर दिया। फिर अपहरण कर अपने साथ बाइक पर ले गया।


फिर पंचायत भवन के कमरे में ले जाकर रस्सी से बांधकर नाबालिग बच्चे के कपड़े उतार दिया। इसके बाद गलत हरकत करने लगा। कुकर्म करने का भी प्रयास किया। जब लोग वहां पहुंचे तो बदमाश लोगों को धमकाने लगा। अपहरण करने वाले युवक को डिटेन कर लिया गया है। नाबालिग के बयान और घटना स्थल से सबूत जुटाए जा रहे हैं।

02 Oct 2025 11:00 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / राजस्थान में नाबालिग बच्चे का अपहरण कर कुकर्म का प्रयास, रस्सी से बांधकर कपड़े उतारा, फिर करने लगा गलत हरकत

