Balotara News: तेज बारिश से बचने पेड़ के नीचे बैठे थे मां-बेटे, बिजली गिरी…और थम गईं सांसें



अचानक जोरदार गरज-चमक के साथ पेड़ पर बिजली गिरी और मां-बेटा इसकी चपेट में आ गए। उसी समय महिला का पति किसी काम से पास के खेत में गया हुआ था। बिजली गिरते ही वह दौड़कर झोपड़ी के पास पहुंचा तो देखा कि पत्नी और बेटा पेड़ के नीचे बेसुध पड़े हैं।