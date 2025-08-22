Balotara News: तेज बारिश से बचने पेड़ के नीचे बैठे थे मां-बेटे, बिजली गिरी…और थम गईं सांसें

Balotra News: बालोतरा जिले में सिवाना उपखंड क्षेत्र के इंद्राणा गांव के समीप कल्याण सिंह की ढाणी में गुरुवार सुबह आकाशीय बिजली गिरने से मां और बेटे की मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर छा गई।
जानकारी के अनुसार, कुशीप निवासी मंजू देवी (34 वर्ष) पत्नी रंगाराम देवासी और पुत्र सुनील (7 वर्ष) सुबह खेत में काम कर रहे थे। सुबह बारिश शुरू हो गई। इसी बीच करीब 9.30 बजे बारिश तेज होने लगी तो मां-बेटा खेत की झोपड़ी के पास पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए।
अचानक जोरदार गरज-चमक के साथ पेड़ पर बिजली गिरी और मां-बेटा इसकी चपेट में आ गए। उसी समय महिला का पति किसी काम से पास के खेत में गया हुआ था। बिजली गिरते ही वह दौड़कर झोपड़ी के पास पहुंचा तो देखा कि पत्नी और बेटा पेड़ के नीचे बेसुध पड़े हैं।
सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल और पंचायत समिति प्रधान मुकन सिंह राजपुरोहित मौके पर पहुंचे। परिजनों को ढांढस बंधाया और प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मृतकों के शव को सिवाना अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया की गई।