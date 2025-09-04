बाड़मेर में करोड़ों की डकैती: व्यापारी को बंधक बनाया, रोते बच्चे को गोली मारने की धमकी, प्रदर्शन कर बाजार बंद

गडरारोड (बाड़मेर): गडरारोड कस्बे में बुधवार देर रात हथियारबंद बदमाशों ने एक व्यापारी परिवार को बंधक बनाकर करोड़ों की डकैती की वारदात को अंजाम दिया। नकाबपोश बदमाश छत के रास्ते घर में घुसे और परिवार को बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया।
बदमाशों ने करीब एक घंटे तक परिवार को आतंकित कर 35 तोला सोना, 40 किलो चांदी और पांच लाख रुपए नकद सहित गहने-नकदी लूटकर फरार हो गए। इस सनसनीखेज वारदात से कस्बे में दहशत फैल गई है। घटना गडरारोड कस्बे के मुख्य बाजार में रहने वाले व्यापारी उत्तमचंद हाथीराम भूतड़ा के घर की है।
जानकारी के अनुसार, बदमाश रात करीब साढ़े एक बजे छत से घर में घुसे। आवाज सुनकर परिवार के लोग जाग गए। तभी बदमाशों ने उन्हें दबोच लिया। व्यापारी उत्तमचंद ने बताया कि बदमाशों ने पहले उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और हाथ-पांव बांध दिए।
इसके बाद पत्नी और बेटी को भी बंधक बना लिया गया। व्यापारी की बेटी माया अपने 10 महीने के बेटे के साथ मायके आई हुई थी। बदमाशों ने बच्चे को जान से मारने की धमकी देते हुए महिला से घर में रखे जेवर और नकदी की जानकारी ली।
माया ने बताया कि एक बदमाश के हाथ में पिस्तौल थी, जबकि अन्य लोहे की सरियों से लैस थे। जब उसका बेटा रोने लगा तो बदमाशों ने धमकाया कि अगर आवाज निकली तो उसे मार देंगे। दहशत में उसने उनसे कहा कि हमें नुकसान मत पहुंचाओ, जो भी सामान है ले जाओ। इसके बाद बदमाश अलमारी और तिजोरी में रखे सोने-चांदी के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए।
परिजनों का कहना है कि इस दौरान बदमाशों ने व्यापारी उत्तमचंद से मारपीट भी की और उनके हाथ में पहने कंगन और पत्नी कमला देवी के गले का हार तक उतरवा लिया। करीब एक घंटे तक परिवार को बंधक बनाकर रखा गया। बदमाशों के जाने के बाद बेटी माया ने तकिए के नीचे छिपाए मोबाइल से रिश्तेदार को फोन कर घटना की जानकारी दी।
सूचना पर पुलिस देर रात मौके पर पहुंची। एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि वारदात में चार बदमाश शामिल थे। जिला पुलिस, डीएसटी और एफएसएल की टीमें जांच में जुटी हैं। कस्बे वासियों ने गुरुवार सुबह बाजार बंद रखकर घटना का विरोध जताया और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की।
पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि थानाधिकारी ने समय पर उच्चाधिकारियों को घटना की सूचना नहीं दी, अन्यथा बदमाश पकड़ में आ सकते थे। रिश्तेदार प्रकाश भूतड़ा ने कहा, इस इलाके में इस तरह की पहली बड़ी वारदात है, जिससे परिवार सहमा हुआ है। वहीं, व्यापारी वर्ग ने सामूहिक बैठक कर अपराधियों की गिरफ्तारी तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है।
वहीं, बैठक में सर्वसमाज के लोगों ने वारदात की निंदा और प्रशासन से अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग किया।
बदमाशों की पहचान को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। माया ने बताया कि एक बदमाश का नकाब खिसक गया था और उसने खुद को "मनु विश्नोई" नाम से पुकारा। पुलिस इस सुराग के आधार पर भी जांच कर रही है।
वारदात के बाद घर का सारा सामान बिखरा पड़ा मिला। चोरी गए गहनों और नकदी की कुल कीमत करोड़ों रुपए आंकी जा रही है। फिलहाल, पुलिस ने टीमें गठित कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। कस्बे में दहशत का माहौल है और लोग लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं।