बाड़मेर में करोड़ों की डकैती: व्यापारी को बंधक बनाया, रोते बच्चे को गोली मारने की धमकी, प्रदर्शन कर बाजार बंद



माया ने बताया कि एक बदमाश के हाथ में पिस्तौल थी, जबकि अन्य लोहे की सरियों से लैस थे। जब उसका बेटा रोने लगा तो बदमाशों ने धमकाया कि अगर आवाज निकली तो उसे मार देंगे। दहशत में उसने उनसे कहा कि हमें नुकसान मत पहुंचाओ, जो भी सामान है ले जाओ। इसके बाद बदमाश अलमारी और तिजोरी में रखे सोने-चांदी के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए।