RBSE 12th Result: बाड़मेर के स्टूडेंट्स ने 12वीं बोर्ड में मेहनत का मनवाया लोहा, तीनों स्ट्रीम में शानदार रहा सफलता का प्रतिशत

पत्रिका से बातचीत में उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी मोबाइल का उपयोग नहीं किया, जिससे उनका पूरा ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित रहा। उनके अनुसार आजकल मोबाइल पर भटकाने वाला कंटेंट अधिक है, इसलिए उससे दूर रहना ही बेहतर है।

किसान परिवार से आने वाले नरपत अपने माता-पिता की मेहनत से प्रेरित रहे। नरेश की सफलता मेहनत, अनुशासन और सही दिशा में किए गए प्रयासों का परिणाम है, जो अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बन गई है।