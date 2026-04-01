RBSE 12th Result: जैसलमेर जिले के होनहारों की सक्सेस स्टोरी, बिना कोचिंग और मोबाइल के रचा इतिहास

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मंगलवार को कक्षा 12वीं के कला, विज्ञान और वाणिज्य संकायों का परीक्षा परिणाम एक साथ घोषित कर दिया। जैसलमेर जिले के लिए यह परिणाम मिला-जुला रहा, जहां एक ओर बेटियों ने सफलता का नया इतिहास रचा। वहीं, दूसरी ओर वाणिज्य वर्ग के परिणाम में पिछले वर्ष की तुलना में खासी गिरावट दर्ज की गई।