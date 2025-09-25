Mandi News: 5 करोड़ की लागत से राजस्थान में यहां बनेगी नई फल-सब्जी मंडी, चौड़ी होंगी सड़कें, बनेगी 65 दुकानें, भेजा प्रस्ताव

Barmer New Mandi Proposal: बाड़मेर में दो दशक से अधिक पुरानी फल-सब्जी मंडी के दुबारा निर्माण की उम्मीद जगी है। कृषि मंडी प्रशासन में नए भवन निर्माण को लेकर प्रस्ताव तैयार किया है। सरकार के इसके स्वीकृत करने पर करीब 5 करोड़ लागत से नई फल- सब्जी मंडी बनकर तैयार होगी। इससे फल- सब्जी कारोबारियों, खरीदारों को अच्छी सुविधा मिलेगी। पिछले कई वर्ष से इसकी जरूरत महसूस की जा रही है।
बाड़मेर के चौहटन मार्ग की ओर करीब 22 साल पहले सरकार ने फल सब्जी मंडी बनाई थी। उस समय की आबादी व जरूरत के हिसाब से यह पर्याप्त थी। लेकिन बीते वर्षों में आबादी बढ़ने पर यह फल-सब्जी मंडी अब नाकाफी साबित हो रही है। व्यापार कामकाज को लेकर फल- सब्जी कारोबारी व खरीदारी को लेकर हर दिन लोग परेशानी उठाते हैं। इस पर लंबे समय से नई फल- सब्जी मंडी निर्माण की जरूरत महसूस की जा रही है।
कृषि मंडी प्रशासन ने फल-सब्जी मंडी में ही नई मंडी निर्माण करने का प्रस्ताव तैयार किया है। 765 गुणा 220 मीटर लंबाई चौड़ाई की मंडी में किसानों के माल बेचने के लिए दो कवर्ड ऑप्शन प्लेटफार्म, श्रमिकों के विश्राम के लिए एक टिन शेड, सुलभ सेवा के लिए दो शौचालय, दो स्टैंडर्ड गेट, दो चेक पोस्ट, 80 फीट चौड़ाई की तीन सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है। वर्तमान में करीब 30 दुकानें हैं।
नई मंडी में करीब 65 दुकान बनेगी। डबल स्टोर की दुकानों में नीचे दुकान व ऊपर ऑफिस बनेंगे। दुकानों के निर्माण को लेकर मंडी भूखंड आवंटित करेगी। इससे करीब ढाई करोड रुपए की अनुमानित आय होगी। दुकानों का निर्माण दुकानदार स्वयं करवाएंगे। शेष कार्य के निर्माण पर सरकार राशि खर्च करेगी।
शीघ्र बजट स्वीकृत होने की उमीद पुरानी मंडी का निर्माण दो दशक से अधिक समय पहले किया था। आबादी बढ़ने पर अभी यह छोटी पड़ रही है। मंडी में व्यापार कामकाज बढ़ाने पर इसके दुबारा निर्माण को लेकर प्रस्ताव तैयार कर मंडी समिति के अधीक्षण अभियंता को भिजवाया है। वे इसे सरकार को भेजेंगे। शीघ्र बजट स्वीकृत होने की उमीद है। इसके बाद प्राथमिकता से सर्व-सुविधा युक्त फल सब्जी मंडी का निर्माण करवाएंगे। इससे की दुकानदारों ,खरीददारों को अच्छी सुविधा मिले। - जितेंद्रसिंह चारण, मंडी सचिव, बाड़मेर