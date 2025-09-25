Mandi News: 5 करोड़ की लागत से राजस्थान में यहां बनेगी नई फल-सब्जी मंडी, चौड़ी होंगी सड़कें, बनेगी 65 दुकानें, भेजा प्रस्ताव

शीघ्र बजट स्वीकृत होने की उमीद पुरानी मंडी का निर्माण दो दशक से अधिक समय पहले किया था। आबादी बढ़ने पर अभी यह छोटी पड़ रही है। मंडी में व्यापार कामकाज बढ़ाने पर इसके दुबारा निर्माण को लेकर प्रस्ताव तैयार कर मंडी समिति के अधीक्षण अभियंता को भिजवाया है। वे इसे सरकार को भेजेंगे। शीघ्र बजट स्वीकृत होने की उमीद है। इसके बाद प्राथमिकता से सर्व-सुविधा युक्त फल सब्जी मंडी का निर्माण करवाएंगे। इससे की दुकानदारों ,खरीददारों को अच्छी सुविधा मिले। - जितेंद्रसिंह चारण, मंडी सचिव, बाड़मेर