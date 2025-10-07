Rajasthan: बिजनेसमैन की दूसरी पत्नी की बेरहमी से हत्या, सिर फटा, दीवारों पर खून, मासूम बच्चों की निकल गई चीख

बाड़मेर। सेड़वा थाना क्षेत्र के सुथारों की ढाणी (भंवार) में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। सेड़वा थाना पुलिस के अनुसार ममता (37) पत्नी बीजाराम का शव कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल चौहटन की मोर्चरी में रखवाया। पति बीजाराम के पहुंचने पर रिपोर्ट के आधार पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया।