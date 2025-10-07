Patrika LogoSwitch to English

बाड़मेर

Rajasthan: बिजनेसमैन की दूसरी पत्नी की बेरहमी से हत्या, सिर फटा, दीवारों पर खून, मासूम बच्चों की निकल गई चीख

बाड़मेर के सेड़वा थाना क्षेत्र के सुथारों की ढाणी (भंवार) का मामला, भतीजा हिरासत में, पूछताछ में जुटी पुलिस

2 min read

बाड़मेर

image

Rakesh Mishra

Oct 07, 2025

Woman murdered in Barmer

मृतक महिला। फाइल फोटो- पत्रिका

बाड़मेर। सेड़वा थाना क्षेत्र के सुथारों की ढाणी (भंवार) में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। सेड़वा थाना पुलिस के अनुसार ममता (37) पत्नी बीजाराम का शव कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल चौहटन की मोर्चरी में रखवाया। पति बीजाराम के पहुंचने पर रिपोर्ट के आधार पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया।

रिपोर्ट पर भतीजे मदनलाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एसपी नरेंद्रसिंह मीना ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि ममता ने रोज की तरह बच्चों को स्कूल भेज दिया और घर पर अकेली थी।

शाम करीब 6 बजे जब बच्चे स्कूल से लौटे, तो उन्होंने मां को खून से लथपथ हालत में फर्श पर पड़ा देखा। दीवारों पर खून के छींटे थे और ममता का सिर भी फटा हुआ था। यह देख बच्चे जोर-जोर से रोने और चीखने लगे। शोर सुनकर आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी।

बेटे की चाह में की थी दूसरी शादी

व्यवसायी बीजाराम की पहली शादी करीब 40 वर्ष पूर्व हुई थी, जिससे उसे तीन बेटियां हुईं। पहली पत्नी वर्तमान में जोधपुर में रहती है। बेटे की चाह में बीजाराम ने करीब 18 साल पहले बालोतरा के जसोल निवासी ममता से दूसरी शादी कर ली। ममता से उसे चार बेटे हुए, जिनमें सबसे बड़ा 14 वर्ष का है। ममता गांव में अपने चारों बच्चों के साथ रहती थी।

फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य

वारदात की सूचना पर सेड़वा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और खून के नमूने सहित जरूरी प्रमाण जुटाए। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में परिवार के भीतर आपसी विवाद की आशंका सामने आई है। आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है ताकि हत्या के पीछे की वास्तविक वजह सामने आ सके।

Oct 07, 2025

07 Oct 2025 08:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Rajasthan: बिजनेसमैन की दूसरी पत्नी की बेरहमी से हत्या, सिर फटा, दीवारों पर खून, मासूम बच्चों की निकल गई चीख

