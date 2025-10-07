Patrika LogoSwitch to English

चेन्नई में राजस्थान की गैंग का आतंक, मिर्च पाउडर फेंक लूटा था 10 करोड़ का सोना, 7 आरोपी गिरफ्तार

लूट की यह घटना 13 सितंबर की देर रात घटी, जब यूनिट के मैनेजर और एक कर्मचारी दिण्डीगुल में आभूषण डिलीवर कर चेन्नई लौट रहे थे।

2 min read

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 07, 2025

Bawariya gang robbery

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फोटो- पत्रिका नेटवर्क

चेन्नई स्थित एक आभूषण निर्माण यूनिट के कर्मचारियों से हुई लूट मामले में पुलिस ने कुल आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर 9.432 किलो सोने के आभूषण, नकद और देशी पिस्तौलें बरामद की हैं। गिरफ्तार आरोपियों में सात जने राजस्थान के हैं। सभी अभियुक्तों को ट्रांजिट रिमांड पर तिरुचि लाया जा रहा है। लूट की यह घटना 13 सितंबर की देर रात घटी, जब यूनिट के मैनेजर और एक कर्मचारी दिण्डीगुल में आभूषण डिलीवर कर चेन्नई लौट रहे थे।

गैंग ने फेंका था मिर्ची पाउडर

जब उनकी कार तिरुचिरापल्ली-चेन्नई बाईपास पर इरुंगलूर के पास पहुंची, तब उनका पीछा कर रही एक गैंग ने मिर्च पाउडर छिड़ककर उनके पास से करीब 10 किलो सोने के आभूषणों से भरा बैग छीन लिया, जिसकी कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। घटना के तुरंत बाद पीड़ित कर्मचारियों ने पुलिस हेल्पलाइन पर संपर्क किया और मामला दर्ज किया गया।

तिरुचि पुलिस अधीक्षक एस. सेल्वनागरत्नम ने तीन विशेष टीमें बनाकर जांच शुरू की। सबसे पहले घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। पुलिस को शक हुआ कि यह अंदरूनी साजिश हो सकती है, जिसके बाद मैनेजर, कर्मचारी और कार चालक प्रदीप खान से पूछताछ की गई।

राजस्थान के आधा दर्जन आरोपी

चालक प्रदीप खान ने पहले किसी भी साजिश से इनकार किया, लेकिन बाद में पुलिस पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसने राजस्थान के अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई थी। सूत्रों के अनुसार, ये सभी कुख्यात बावरिया गिरोह से जुड़े हैं। इस जानकारी के आधार पर पुलिस की टीमें राजस्थान, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र भेजी गईं। गहन तलाशी के बाद राजस्थान से पांच आरोपी पकड़े गए, लेकिन लूट का सोना बरामद नहीं हो सका।

मांगीलाल व विक्रम के पास थे गहने

पुलिस को आरोपियों की बातों पर यकीन नहीं हुआ और सख्ती से पूछताछ जारी रखी। जांच में सामने आया कि जेवरात राजस्थान के जोधपुर मूल के मांगीलाल देवासी (22) और विक्रम जाट (19) के पास हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर ट्रेस कर पुलिस टीम ने पता लगाया कि दोनों आरोपी मुंबई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस से मध्यप्रदेश जा रहे थे।

तमिलनाडु पुलिस ने मध्यप्रदेश पुलिस की मदद ली और बस का पीछा कर मांगीलाल और विक्रम को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को बरवानी जिले के सेंदावा में बालसमुद चुंगी नाके पर पकड़ा गया। उनके पास से 9.432 किलो सोने के आभूषण, 3 लाख रुपए नकद और दो देशी पिस्तौलें बरामद की गईं।

यह वीडियो भी देखें

पुलिस सूत्रों के अनुसार, दोनों आरोपियों को तमिलनाडु लाने की प्रक्रिया जारी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस लूट की साजिश में आठ लोग शामिल थे, जिनमें सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन ट्रेसिंग और सख्त पूछताछ के चलते पुलिस को यह सफलता मिली। पुलिस अब आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है।

11 महीने की बेटी के सिर से उठा पिता का साया, भर्ती कराने के 1 घंटे बाद ही SMS के भीषण अग्निकांड में हुई थी दर्दनाक मौत
सवाई माधोपुर
image

Updated on:

07 Oct 2025 06:17 pm

Published on:

07 Oct 2025 05:25 pm

