चेन्नई में राजस्थान की गैंग का आतंक, मिर्च पाउडर फेंक लूटा था 10 करोड़ का सोना, 7 आरोपी गिरफ्तार

चेन्नई स्थित एक आभूषण निर्माण यूनिट के कर्मचारियों से हुई लूट मामले में पुलिस ने कुल आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर 9.432 किलो सोने के आभूषण, नकद और देशी पिस्तौलें बरामद की हैं। गिरफ्तार आरोपियों में सात जने राजस्थान के हैं। सभी अभियुक्तों को ट्रांजिट रिमांड पर तिरुचि लाया जा रहा है। लूट की यह घटना 13 सितंबर की देर रात घटी, जब यूनिट के मैनेजर और एक कर्मचारी दिण्डीगुल में आभूषण डिलीवर कर चेन्नई लौट रहे थे।