11 महीने की बेटी के सिर से उठा पिता का साया, भर्ती कराने के 1 घंटे बाद ही SMS के भीषण अग्निकांड में हुई थी दर्दनाक मौत

SMS Hospital Fire: सवाईमानसिंह अस्पताल जयपुर में हुए भीषण अग्निकांड के चलते उपखंड क्षेत्र के जलालपुरा गांव के दिगंबर वर्मा की उपचार नहीं चलने से मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिजन सदमे में है और बार-बार यही कह रहे हैं कि काश वे बेटे को इलाज के लिए जिला अस्पताल में ले जाते तो शायद उनका बेटा बच जाता। बता दें कि जलालपुरा निवासी दिगंबर (37) पुत्र बद्रीलाल वर्मा रविवार को शाम करीब सात बजे के बीच सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया था।