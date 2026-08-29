मां ने की मजदूरी-पिता चला रहे ठेला, मेडल पर मेडल जीत रहीं बडवानी की बेटियां

Barwani News : राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर जब पूरा देश हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को नमन कर रहा है, वहीं मध्यप्रदेश का जनजातीय बहुल जिला बड़वानी हॉकी के नए गढ़ के रूप में उभर रहा है। गरीबी और अभावों को मात देकर यहां की बेटियां और बेटे अपने पसीने से संघर्ष की नई इबारत लिख रहे हैं। किसी की मां ने मजदूरी की और किसी के पिता ठेला चलाकर जीवन यापन कर रहे पर बेटियों का हौसला देखिए- सारी बाधाओं को पार कर वे मेडल पर मेडल जीती जा रहीं हैं। शिवानी, सलोनी और मनप्रीत कौर जैसी अनेक हॉकी प्लेयर देश विदेश में अपना हुनर दिखा रहीं हैं।