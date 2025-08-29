कलेक्टर को कोर्ट का नोटिस, कहा- काम नहीं हुआ तो नीलाम होगी कलेक्ट्रेट की जमीन

Indira Sagar project compensation: इंदिरा सागर परियोजना से प्रभावित किसानों को वर्षों से लंबित मुआवजा राशि का भुगतान न होने से बड़वानी जिला प्रशासन पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। जिला न्यायालय ने आदेशों की अवहेलना और भुगतान में देरी को गंभीर मानते दूए कलेक्टर (barwani collector) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यदि राशि समय पर नहीं दी गई तो ग्राम सेगांव स्थित सर्वे क्रमांक 113/1 की वह भूमि कुर्क कर नीलाम कर दी जाएगी, जिस पर कलेक्टोरेट कार्यालय, पंजीयक कार्यालय, रोजगार एवं अन्य प्रमुख विभाग संचालित हैं। (MP News)