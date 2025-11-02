Patrika LogoSwitch to English

बड़वानी

MP की फाइनेंस कंपनी में बड़ा खेला! कर्मचारी डकार गए लाखों रुपए, पुलिस ने खोला राज

MP News: फाइनेंस कंपनी में बड़ा गबन मामला सामने आया है। वसूली की रकम जमा न कर हड़पने वाले तीन कर्मचारी गिरफ्तार हुए। पुलिस ने छानबीन में धोखाधड़ी उजागर की।

less than 1 minute read
Google source verification

बड़वानी

image

Akash Dewani

Nov 02, 2025

finance company fraud 3 employees arrested barwani mp news

3 employees arrested in pahal finance company fraud in barwani (फोटो- सोशल मीडिया)

finance company fraud:बड़वानी के अंजड़ क्षेत्र में पहल फाइनेंस कंपनी में हुई करीब 6 लाख रुपए की वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने कंपनी के तीन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी ग्राहकों से वसूली राशि कंपनी में जमा करने के बजाय खुद हड़पने के आरोप में पकड़े गए हैं।

मामला फरवरी 2025 में सामने आया था, जब कंपनी के मैनेजर कपिल कलमोरिया ने अंजड़ थाने में गबन एवं धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी।मैनेजर ने शिकायत में बताया था कि कंपनी के कुछ कर्मचारी खाताधारकों से वसूली के बाद पैसे जमा नहीं कर रहे हैं। जांच के दौरान पुलिस ने इन तीनों पर संदेह के आधार पर कार्रवाई शुरु की। (mp news)

पांच हजार का था इनाम घोषित

एसपी जगदीश डावर ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर 5000 रुपए का इनाम घोषित किया था। शनिवार को पुलिस ने मुखबिर सूचना पर तीनों आरोपी सतीश पिता आत्माराम मोंगिया (25) निवासी बिजोरी, थाना इछावर (सीहोर), कुलदीप पिता गजराज खदेल (24) निवासी सोनकच्छ (देवास) और नितिन पिता कमलदास कलमे (31) निवासी रामनगर (खंडवा) को उनके घर से गिरफ्तार किया। अंजड़ थाना प्रभारी आरआर चौहान ने बताया कि पूछताछ में सिद्ध हुआ कि तीनों कर्मचारियों ने वसूली तो की, लेकिन पैसे कंपनी में जमा नहीं किए। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा।

Published on:

02 Nov 2025 12:38 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Barwani / MP की फाइनेंस कंपनी में बड़ा खेला! कर्मचारी डकार गए लाखों रुपए, पुलिस ने खोला राज

बड़वानी

मध्य प्रदेश न्यूज़

