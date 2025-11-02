MP की फाइनेंस कंपनी में बड़ा खेला! कर्मचारी डकार गए लाखों रुपए, पुलिस ने खोला राज

3 employees arrested in pahal finance company fraud in barwani (फोटो- सोशल मीडिया)
finance company fraud:बड़वानी के अंजड़ क्षेत्र में पहल फाइनेंस कंपनी में हुई करीब 6 लाख रुपए की वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने कंपनी के तीन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी ग्राहकों से वसूली राशि कंपनी में जमा करने के बजाय खुद हड़पने के आरोप में पकड़े गए हैं।
मामला फरवरी 2025 में सामने आया था, जब कंपनी के मैनेजर कपिल कलमोरिया ने अंजड़ थाने में गबन एवं धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी।मैनेजर ने शिकायत में बताया था कि कंपनी के कुछ कर्मचारी खाताधारकों से वसूली के बाद पैसे जमा नहीं कर रहे हैं। जांच के दौरान पुलिस ने इन तीनों पर संदेह के आधार पर कार्रवाई शुरु की। (mp news)
एसपी जगदीश डावर ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर 5000 रुपए का इनाम घोषित किया था। शनिवार को पुलिस ने मुखबिर सूचना पर तीनों आरोपी सतीश पिता आत्माराम मोंगिया (25) निवासी बिजोरी, थाना इछावर (सीहोर), कुलदीप पिता गजराज खदेल (24) निवासी सोनकच्छ (देवास) और नितिन पिता कमलदास कलमे (31) निवासी रामनगर (खंडवा) को उनके घर से गिरफ्तार किया। अंजड़ थाना प्रभारी आरआर चौहान ने बताया कि पूछताछ में सिद्ध हुआ कि तीनों कर्मचारियों ने वसूली तो की, लेकिन पैसे कंपनी में जमा नहीं किए। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा।
