MP की फाइनेंस कंपनी में बड़ा खेला! कर्मचारी डकार गए लाखों रुपए, पुलिस ने खोला राज

एसपी जगदीश डावर ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर 5000 रुपए का इनाम घोषित किया था। शनिवार को पुलिस ने मुखबिर सूचना पर तीनों आरोपी सतीश पिता आत्माराम मोंगिया (25) निवासी बिजोरी, थाना इछावर (सीहोर), कुलदीप पिता गजराज खदेल (24) निवासी सोनकच्छ (देवास) और नितिन पिता कमलदास कलमे (31) निवासी रामनगर (खंडवा) को उनके घर से गिरफ्तार किया। अंजड़ थाना प्रभारी आरआर चौहान ने बताया कि पूछताछ में सिद्ध हुआ कि तीनों कर्मचारियों ने वसूली तो की, लेकिन पैसे कंपनी में जमा नहीं किए। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा।