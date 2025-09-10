पहले ही दिन एक्शन में कलेक्टर मैडम, बैठक के बाद किया औचक निरीक्षण..

ias jayati singh: मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले के नई कलेक्टर जयति सिंह पदभार ग्रहण करने के बाद पहले ही दिन एक्शन मोड में नजर आईं। उन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद जिले के अधिकारियों की बैठक ली और फिर खाद भंडारण केन्द्र व अन्य स्थलों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान कलेक्टर मैडम जयति सिंह ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए और साफ साफ ये भी कहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इन दोनों क्षेत्रों में सुधार से ही जिले के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।