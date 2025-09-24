बच्ची पर हमला कर मारने वाली मादा तेंदुआ पांचवें दिन पकड़ाई, रेस्क्यू में लगा था 150 लोगों का अमला

Leopard Rescue Operation : मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले की राजपुर तहसील के ग्राम कीरता फलिया में शनिवार को घर के बाहर बैठी 8 वर्षीय गीता पर मादा तेंदुए के हमले से मासूम की मौत ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया था। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों की शिकायत पर वन विभाग ने सघन रेस्क्यू अभियान चलाया और अब इसमें रेस्क्यू दल को बड़ी सफलता मिली है। वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में मादा तेंदुआ कैद हो गई है। हालांकि, उसके शावक अभी तक पकड़ में नहीं आए हैं, जिनकी तलाश जारी है।