Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बड़वानी

बच्ची पर हमला कर मारने वाली मादा तेंदुआ पांचवें दिन पकड़ाई, रेस्क्यू में लगा था 150 लोगों का अमला

Leopard Rescue Operation : बच्ची पर हमला करके मारने वाली मादा तेंदुआ आखिरकार रेस्क्यू ऑपरेशन के पांचवें दिन पकड़ा गई। मादा तेंदुए के रेस्क्यू में अलग-अलग विभाग के 150 अधिकारी-कर्मचारी जुटे थे। फिलहाल, तेंदुए के शावक अब भी पकड़ में नहीं आए हैं।

बड़वानी

Faiz Mubarak

Sep 24, 2025

Leopard Rescue Operation
पांचवें दिन पकड़ाई मादा तेंदुआ (Photo Source- Patrika Input)

Leopard Rescue Operation : मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले की राजपुर तहसील के ग्राम कीरता फलिया में शनिवार को घर के बाहर बैठी 8 वर्षीय गीता पर मादा तेंदुए के हमले से मासूम की मौत ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया था। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों की शिकायत पर वन विभाग ने सघन रेस्क्यू अभियान चलाया और अब इसमें रेस्क्यू दल को बड़ी सफलता मिली है। वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में मादा तेंदुआ कैद हो गई है। हालांकि, उसके शावक अभी तक पकड़ में नहीं आए हैं, जिनकी तलाश जारी है।

वन विभाग के अनुसार, मंगलवार दोपहर मुख्य वन संरक्षक खंडवा के निर्देशन में तलाशी अभियान पुनः शुरू किया गया। ताजा पंजों के निशान मिलने के बाद पिंजरा दोबारा स्थापित किया गया। देर शाम को मादा तेंदुआ उसमें कैद हो गई। वन विभाग ने बताया कि, तेंदुआ और उसके शावकों को सुरक्षित रेस्क्यू कर भोपाल के वन विहार पहुंचाया जाएगा।

ये भी पढ़ें

दोनों आंखों से नेत्रहीन पर आवाज में ऐसी कशिश, लाखों में हैं ‘सूरदास’ के गानों के दीवाने, इन्हें याद हैं 1900 गाने
शिवपुरी
Blind Man Captivating Voice

150 लोगों का अमला रेस्कयू में जुटा

इस अभियान में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की टीम, इंदौर और उज्जैन की रेस्क्यू टीमें, डॉग स्क्वॉड इंदौर, फ्लाइंग स्क्वॉड खंडवा समेत 100 से अधिक वनकर्मी शामिल थे। इस तरह कुल 150 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी रेस्क्यू में शामिल थे। 6 पिंजरे, 3 ड्रोन और 3 सीसीटीवी कैमरों की मदद से लगातार सर्चिंग की जा रही थी।

शावकों की तलाश जारी

पांचवें दिन पकड़ाई मादा तेंदुआ (Photo Source- Patrika Input)

बड़वानी के वनमंडल अधिकारी आशीष बंसोड का कहना है कि, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मादा तेंदुए को कीरता फलिया के पास जंगल से मंगलवार शाम को पकड़ लिया है। अभी तक शावक नहीं मिले हैं, उनकी तलाश की जा रही है।

ये भी पढ़ें

हाई प्रोफाइल चोर गैंग का आतंक, लग्जरी कार से करने आए चोरी, देखें कैसे बस मालिक ने मजा चखाया
शहडोल
High Profile Thief Gang

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Sept 2025 04:32 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Barwani / बच्ची पर हमला कर मारने वाली मादा तेंदुआ पांचवें दिन पकड़ाई, रेस्क्यू में लगा था 150 लोगों का अमला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.