बड़वानी

नाले के पानी से फल धोकर बेच रहा था इकबाल, वीडियो वायरल

mp news: नाले के पानी से फल धोकर बेचते इकबाल का वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस और गिरफ्तार कर भेजा जेल...।

less than 1 minute read

बड़वानी

image

Shailendra Sharma

Oct 04, 2025

badwani

video viral of man washing fruits from drain water

mp news: मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले के राजपुर में खाद्य सुरक्षा से खिलवाड़ का गंभीर मामला सामने आया है। राजपुर थाना क्षेत्र में इकबाल खान पिता सिराज खान निवासी खरगोन को गंदे नाले के पानी से फल धोकर बेचते हुए पकड़ा गया। नाले के गंदे पानी से इकबाल का फल धोते हुए वीडियो वायरल होने के बाद मामला सामने आया और पुलिस ने तुरंत इस पर एक्शन लेते हुए इकबाल को गिरफ्तार किया। इकबाल को कोर्ट में पेश किया गया था जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

देखें वीडियो-

नाले के पानी से फल धोने का वीडियो वायरल

जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें इकबाल पहले तो एक नाले से पानी लाते हुए नजर आ रहा है और फिर वो उसी पानी को हाथ ठेले पर रखे फलों पर छिड़कता दिख रहा है। राजपुर थाना प्रभारी विक्रम बामनिया ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर आरोपी इकबाल को गिरफ्तार किया और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। न्यायालय राजपुर में पेशी के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है।

गंदे पानी से धुले फल खाने से होती हैं बीमारियां

खाद्य अधिकारी प्रेमलता भंवर ने बताया कि नाले का गंदा पानी खतरनाक बैक्टीरिया से भरा होता हैए जिससे उल्टी-दस्त जैसी गंभीर बीमारियां फैल सकती हैं। आरोपी के पास फल बिक्री का लाइसेंस भी नहीं पाया गया, जिसके लिए अलग से कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि खुले में रखे फल-सब्जियां खरीदते समय सावधानी बरतें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत विभाग को दें।

