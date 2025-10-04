नाले के पानी से फल धोकर बेच रहा था इकबाल, वीडियो वायरल

mp news: मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले के राजपुर में खाद्य सुरक्षा से खिलवाड़ का गंभीर मामला सामने आया है। राजपुर थाना क्षेत्र में इकबाल खान पिता सिराज खान निवासी खरगोन को गंदे नाले के पानी से फल धोकर बेचते हुए पकड़ा गया। नाले के गंदे पानी से इकबाल का फल धोते हुए वीडियो वायरल होने के बाद मामला सामने आया और पुलिस ने तुरंत इस पर एक्शन लेते हुए इकबाल को गिरफ्तार किया। इकबाल को कोर्ट में पेश किया गया था जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।